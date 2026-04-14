Most érkezett: brutális háztűz – rohantak a magyar mentők és a tűzoltók
Az épület három helyisége égett. A mentők és a tűzoltók már a helyszínen.
Tűz keletkezett egy szász négyzetméteres családi házban Ózdon, a Center úton április 14-én délelőtt. Az épület három helyisége égett. Az ózdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínre a mentők is megérkeztek.
A tűtzoltók mellett a mentőket is riasztották
A raj az utómunkálatokat végzi – közölte a katasztrófavédelem kedden délelőtt, háromnegyed 11 előtt pár perccel.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre