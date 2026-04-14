Most érkezett: brutális háztűz – rohantak a magyar mentők és a tűzoltók

Tűz keletkezett egy szász négyzetméteres családi házban Ózdon, a Center úton április 14-én délelőtt. Az épület három helyisége égett. Az ózdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínre a mentők is megérkeztek.

Háztűz: szirénázva érkeztek a tűzoltók és a mentők (Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap – Képünk illusztráció)

A raj az utómunkálatokat végzi – közölte a katasztrófavédelem kedden délelőtt, háromnegyed 11 előtt pár perccel.