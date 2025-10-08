RETRO RÁDIÓ

„Borzalmas volt” - Robbanás és tűz Csepelen: idős asszonyt hoztak ki a tűzoltók, szörnyűség történt - Fotók

Kigyulladt egy kertes ház Csepelen a Zsolnai utcában, egy gázpalack pedig felrobbant. Egy idős asszonyt hosszú időn keresztül próbáltak újraéleszteni, a csepeliek sokkot kaptak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 11:45
Módosítva: 2025.10.08. 12:29
csepel XXI. kerület robbanás kigyulladt

Hatalmas robbanás rázta meg Csepel nyugodt, kertvárosi részét ma délelőtt. A hátborzongató hang a Zsolnai utca egyik kertes házából jött, aminek egyik szobája ekkor már lángokban állt. Lapunk úgy tudja, hogy a tűz először a ház egyik szobájában lobbant be, a környékbeliek ezután hallották meg a robbanás baljós hangját. 

A tűz a csepeli ház egyik szobájában lobbant fel, nem sokkal később egy gázpalack is felrobbant
A tűz a csepeli kertes ház egyik szobájában lobbant fel, nemsokára pedig még egy gázpalack is felrobbant    Fotó: Metropol

Robbanás és tűz Csepelen, hosszan harcoltak az asszony életéért

A tűzoltók nagy erőkkel rohantak a kigyulladt házhoz, ahol kiderült: valóban felrobbant egy gázpalack. Két másik azonban még bent volt, méghozzá a lángoló pokol közepén: 

Tűz keletkezett egy családi házban, Budapest XXI. kerületében, a Zsolnai utcában. A mintegy harminc négyzetméteres épület egyik helyisége égett. Egy gázpalack felrobbant, két másikat pedig a fővárosi hivatásos tűzoltók hoztak ki az ingatlanból. A raj egy vízsugárral eloltotta a tüzet, és átvizsgálja az épület tetőszerkezetét. A helyszínre érkeztek a mentők is

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A ház kívülről érintetlennek tűnik, a lángok az egyik szobát emésztették fel. Vélhetően itt robbant be az egyik gázpalack is    Fotó: Metropol

Információink szerint a tűzoltóknak két embert kellett kimenekíteni a házból. Egyikük könnyebben sérült, másikuk, egy idős asszony már élet és halál között lebegett, ugyanis súlyosan megégett. Úgy tudjuk, hogy a tűzoltók azonnal átadták őt a mentőknek, akik emberfeletti harcot vívtak azért, hogy megmentsék az életét

Az udvaron próbáltak segíteni rajta, de borzalmas látvány volt. Ha jól tudom, a ruhája is ráégett szegényre. Ott próbálták újraéleszteni. Mindent megtettek érte, amit csak lehetett

- mesélte lapunknak egy szemtanú.

A mentősök az udvaron hosszú időn keresztül harcoltak az asszony életéért    Fotó: Metropol

Azt, hogy mi okozhatta a tüzet, egyelőre nem tudni, a történteket és a körülményeket szakértők bevonásával vizsgálják. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot. Mint kiderült, végül sikerrel küzdöttek az életveszélyes sérült életéért.

A helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, míg egy 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak bajtársaink kórházba 

- mondta el a Metropolnak Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu