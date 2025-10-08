„Borzalmas volt” - Robbanás és tűz Csepelen: idős asszonyt hoztak ki a tűzoltók, szörnyűség történt - Fotók

Hatalmas robbanás rázta meg Csepel nyugodt, kertvárosi részét ma délelőtt. A hátborzongató hang a Zsolnai utca egyik kertes házából jött, aminek egyik szobája ekkor már lángokban állt. Lapunk úgy tudja, hogy a tűz először a ház egyik szobájában lobbant be, a környékbeliek ezután hallották meg a robbanás baljós hangját.

A tűz a csepeli kertes ház egyik szobájában lobbant fel, nemsokára pedig még egy gázpalack is felrobbant Fotó: Metropol

Robbanás és tűz Csepelen, hosszan harcoltak az asszony életéért

A tűzoltók nagy erőkkel rohantak a kigyulladt házhoz, ahol kiderült: valóban felrobbant egy gázpalack. Két másik azonban még bent volt, méghozzá a lángoló pokol közepén:

Tűz keletkezett egy családi házban, Budapest XXI. kerületében, a Zsolnai utcában. A mintegy harminc négyzetméteres épület egyik helyisége égett. Egy gázpalack felrobbant, két másikat pedig a fővárosi hivatásos tűzoltók hoztak ki az ingatlanból. A raj egy vízsugárral eloltotta a tüzet, és átvizsgálja az épület tetőszerkezetét. A helyszínre érkeztek a mentők is

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A ház kívülről érintetlennek tűnik, a lángok az egyik szobát emésztették fel. Vélhetően itt robbant be az egyik gázpalack is Fotó: Metropol

Információink szerint a tűzoltóknak két embert kellett kimenekíteni a házból. Egyikük könnyebben sérült, másikuk, egy idős asszony már élet és halál között lebegett, ugyanis súlyosan megégett. Úgy tudjuk, hogy a tűzoltók azonnal átadták őt a mentőknek, akik emberfeletti harcot vívtak azért, hogy megmentsék az életét:

Az udvaron próbáltak segíteni rajta, de borzalmas látvány volt. Ha jól tudom, a ruhája is ráégett szegényre. Ott próbálták újraéleszteni. Mindent megtettek érte, amit csak lehetett

- mesélte lapunknak egy szemtanú.

A mentősök az udvaron hosszú időn keresztül harcoltak az asszony életéért Fotó: Metropol

Azt, hogy mi okozhatta a tüzet, egyelőre nem tudni, a történteket és a körülményeket szakértők bevonásával vizsgálják. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot. Mint kiderült, végül sikerrel küzdöttek az életveszélyes sérült életéért.

A helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, míg egy 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

- mondta el a Metropolnak Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője