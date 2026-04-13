Példaértékű összefogás: többen is küzdöttek egy idős férfi életéért egy budapesti szavazókörben

RETRO RÁDIÓ

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13.
Példaértékű összefogás mentette meg egy 70 év körüli férfi életét, aki a választási bizottság tagjaként tartózkodott az egyik fővárosi szavazókörben vasárnap. Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a beteg minden előzmény nélkül vesztette eszméletét a székében ülve: ezt észlelve a teremben tartózkodók azonnal a segítségére siettek. 

Sikeres életmentés: többen küzdöttek egy idős férfi életéért egy budapesti szavazókörben

Miután mentőt hívtak, a jelenlévők a mentésirányító instrukciói szerint légzésvizsgálatot végeztek. Mivel ekkor már életjeleket nem tapasztaltak, két szavazó megkezdte az újraélesztést, melyet a mentésirányítás végig aktívan segített a vonal másik végén.

Pillanatokon belül két rendőr érkezett a helyszínre, akik épp a közelben teljesítettek szolgálatot és átvették a mellkasi nyomásokat. Mindössze nyolc perccel később esetkocsi csatlakozott az életmentéshez és bajtársaink emelt szinten folytatták az ellátást, ami a gyors és hatásos segítségnyújtásnak köszönhetően rövidesen sikerre vezetett. A beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők

- tették hozzá az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán, ahol ezt követően mielőbbi felépülést kívántak a betegnek, a mentés minden résztvevőjének pedig szívből gratuláltak.

Nem minden eset végződött azonban ilyen szerencsésen a tegnapi nap folyamán: ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Zákányban egy választópolgár lett rosszul, akit azonban a kiérkező mentők már hiába próbáltak újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
