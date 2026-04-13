Példaértékű összefogás: többen is küzdöttek egy idős férfi életéért egy budapesti szavazókörben
Az összefogás életmentőnek bizonyult.
Példaértékű összefogás mentette meg egy 70 év körüli férfi életét, aki a választási bizottság tagjaként tartózkodott az egyik fővárosi szavazókörben vasárnap. Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a beteg minden előzmény nélkül vesztette eszméletét a székében ülve: ezt észlelve a teremben tartózkodók azonnal a segítségére siettek.
Miután mentőt hívtak, a jelenlévők a mentésirányító instrukciói szerint légzésvizsgálatot végeztek. Mivel ekkor már életjeleket nem tapasztaltak, két szavazó megkezdte az újraélesztést, melyet a mentésirányítás végig aktívan segített a vonal másik végén.
Pillanatokon belül két rendőr érkezett a helyszínre, akik épp a közelben teljesítettek szolgálatot és átvették a mellkasi nyomásokat. Mindössze nyolc perccel később esetkocsi csatlakozott az életmentéshez és bajtársaink emelt szinten folytatták az ellátást, ami a gyors és hatásos segítségnyújtásnak köszönhetően rövidesen sikerre vezetett. A beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők
- tették hozzá az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán, ahol ezt követően mielőbbi felépülést kívántak a betegnek, a mentés minden résztvevőjének pedig szívből gratuláltak.
Nem minden eset végződött azonban ilyen szerencsésen a tegnapi nap folyamán: ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Zákányban egy választópolgár lett rosszul, akit azonban a kiérkező mentők már hiába próbáltak újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre