RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Lázár János: Holnap eldől, hogy kimaradunk a háborúból, vagy belépünk a háborúba



Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 19:55
tisza párt fidesz Magyar Péter lázár jános Békemenet országjárás

"Hajrá Fidesz, hajrá magyarok!" - így köszöntötte Lázár János az egybegyűlteket a Fidesz kampányzáróján, a budapesti Szentháromság téren. Majd úgy folytatta: a Tisza Párt azt a hazugságot terjeszti, hogy a meccs már le van fújva, a választás eldőlt. De ez nem így van, még el sem kezdődött. Távol az uszítástól, a fenyegetésektől dől majd el minden: a szavazófülkében, április 12-én - hangsúlyozta.

Választás 2026-Orbán Viktor záróünnepség szentháromság tér
Lázár János a Fidesz kampányzáróü nagygyűlésén

"Holnap valóban a jövőnkről döntünk. Hogy az erőforrásokért vívott háborútól távol tudjuk-e magunkat tartani, vagy belesodornak minket. Holnap eldől, hogy kimaradunk a háborúból, vagy belépünk a háborúba" - emelte ki.

Úgy folytatta: ha Magyar Péter nem teljesíti a választási ígéreteit, azzal szembeköpi a választóit. Ha azonban teljesíti, azzal tönkreteszi Magyarországot. Ezt a csapdát úgy lehet elkerülni, ha Orbán Viktorra és a Fideszre szavazunk.

Hangsúlyozta: a Tisza a multiknak csinálna országot. Jön az ezer forintos benzin, de ennél rosszabbá is válik pillanatok alatt a helyzet.

Magyar Péterék beviszik Ukrajnát az unióba, Magyarországot pedig a háborúba!

Magyar Péter ma olyan veszély, ami holnap, a szavazófülkékben elhárítható. 

"Győzzön a csendes többség, hogy nyerjen minden magyar ember!" - zárta beszédét a miniszter, a Bors beszámolója szerint.

A kampányzárót itt követheted élőben:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu