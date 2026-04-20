Friss helyszíni fotókon a beszakadt Róbert Károly körút
Megdöbbentő a helyzet. Elesett a főváros hétfőn kora reggel.
Mint arról korábban a Metropol beszámolt, április 20-án, hétfőn a hajnali órákban a Róbert Károly körút 40. szám előtt csőtörés miatt az úttest beszakadt.
Csőtörés miatt két sávot lezártak a Róbert Károly körút egy szakaszán az Árpád híd irányába, ezért torlódásra kell számítani a környéken - tájékoztatott mindenkit a rendőrség. Mint írják, az érintett útszakaszon a forgalom jelenleg két sávon halad. Kérjük, aki teheti, kerülje el a környéket, vagy számoljon jelentős menetidő-növekedéssel.
A Budapesti rendőrök a Facebook-oldalukon helyszíni fotókat is megosztottak a történtekről:
