Friss helyszíni fotókon a beszakadt Róbert Károly körút

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, április 20-án, hétfőn a hajnali órákban a Róbert Károly körút 40. szám előtt csőtörés miatt az úttest beszakadt.

Csőtörés miatt két sávot lezártak a Róbert Károly körút egy szakaszán az Árpád híd irányába, ezért torlódásra kell számítani a környéken - tájékoztatott mindenkit a rendőrség. Mint írják, az érintett útszakaszon a forgalom jelenleg két sávon halad. Kérjük, aki teheti, kerülje el a környéket, vagy számoljon jelentős menetidő-növekedéssel.

