Baleset miatt nagy a torlódás az M7-es autópályán
Martonvásárnál történt a brutális baleset.
Négy személygépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Martonvásár közelében szombat délelőtt, az érintett szakaszon torlódásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A sztráda 31-es kilométerénél történt balesethez az érdi hivatásos tűzoltókat riasztották, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett szakaszon egy sávon halad a forgalom, torlódásra kell számítani - tették hozzá. Az Útinform azt írta, a sérült járművek a belső sávot foglalják el, a torlódás meghaladta a hét kilométert.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre