Baleset miatt nagy a torlódás az M7-es autópályán

Martonvásárnál történt a brutális baleset.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.25. 11:20
baleset torlódás martonvásár autópálya

 Négy személygépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Martonvásár közelében szombat délelőtt, az érintett szakaszon torlódásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A sztráda 31-es kilométerénél történt balesethez az érdi hivatásos tűzoltókat riasztották, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett szakaszon egy sávon halad a forgalom, torlódásra kell számítani - tették hozzá. Az Útinform azt írta, a sérült járművek a belső sávot foglalják el, a torlódás meghaladta a hét kilométert.

