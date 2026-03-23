Lázár János a tiszásokról Kecskeméten: Magyar Péter megbízásából és vezetéséből káoszt akarnak ebben az országban

Mint arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor országjárásának március 23-ai állomása Kecskemét, ahova Lázár János is elkísérte a kormányfőt.

A miniszter keményen bekezdett a beszédébe, ugyanis elmondta, hogy mindenkit köszönt, még azokat a tiszásokat is, akik azért mentek Kecskemétre, hogy uszítsanak.

Ez a választás tétje. Válasszatok, hogy rájuk szavaz-e bárki is, akik Magyar Péter megbízásából és vezetéséből káoszt akarnak ebben az országban, vagy Orbán Viktorra, aki mindenki számára garantálja a békét Magyarországon. Ez a választás tétje. A Kecskeméten is hőbörgő, őrjöngő, uszító tiszások, vagy nyugodt, stabilitást és fejlődést garantáló Fideszesek.

Lázár János a Kecskeméten feszültséget szító tiszásokkal kapcsolatban hozzátette:

Mindannyian jól tudjuk, hogy a Tisza apad. A Tisza Ukrajnából ered, ott van a forrása, és mindannyian tudjuk, hogy amikor a Tisza árad, hozza a szemetet Ukrajnából.

Kiemelte, az áprilisi választások kérdése, hogy a változásra szavazók kockáztatják az elmúlt 16 évben elért eredményeket.

Április 12-én választás lesz, ekkor pedig nem Orbán Viktor sorsáról, hanem mindenki a mega sorsáról fog szavazni.

Lázár János leszögezte,aki Magyar Péterre szavaz, az óriási árat fog fizetni a Tisza Párt győzelme esetén.

Ha mi vagyunk, akkor velünk van 11 százalékos minimálbér emelés, 13. Havi nyugdíj és alacsony rezsi. Magyar Péterrel egyik sem lesz.

Elárulta, Magyarországot, és a magyar választókat egyszerre zsarolják pénzzel a brüsszeliták, olajjal az ukránok, mindeközben pedig a tiszás újságírókat külföldről támogatják.

A magyarok Orbán Viktorra mindig számíthatnak, vele pedig képesek vagyunk megvédeni hazánk szuverenitását

– zárta a beszédét Lázár János, akinek szavait a Ripost idézte.

A miniszter beszédét követően, hatalmas tapsvihar közepette a színpadra lépett Orbán Viktor miniszterelnök.