Fontos tanácsot adott a szülőknek a gyászoló apa

Egy gyászoló apa óvatosságra inti a szülőket, miután gyermeke életét vesztette, miközben egy bébiszitter felügyeletére volt bízva Amerikában. A bébiszittert, Aimee Cottont gondatlanságból elkövetett emberöléssel és gondatlan veszélyeztetéssel vádolják a kétéves Frank Rodenbaugh halálát követően.

Egy gyászoló apa szerint az ellenőrzés életet menthet (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

„Orosz rulettet játszott a fiam életével” – megszólalt a kisfiát gyászoló apa

Matt Rodenbaugh arra kéri a szülőket, hogy mielőbb szereljenek fel kamerákat az otthonaikban, hogy teljes bizonyosságot kapjanak gyermekük biztonságáról. A kétéves Frankie kihűlésben vesztette életét, miután a 40 éves Aimee Cotton állítólag órákra a kocsijában hagyta, miközben ő a házban tartózkodott. A bébiszitter, aki maga is anya, tagadja a gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlan veszélyeztetés vádját.

A tragédia óta először szólalt meg a gyászoló apa:

„Bízzon a bébiszitterben, de tegyen fel kérdéseket, ugorjon be, nézzen be, nézze meg, hogy beleegyeznének-e egy kamerába. Nem azért, hogy kémkedjen utánuk, hanem hogy megbizonyosodjon arról: gyermeke biztonságban van.”

Állítólag a bébiszitter órákig otthagyta a kétéves gyermeket az autóba szíjazva az autósülésbe, élelem és víz nélkül a massachusettsi Martha's Vineyard szigetén. Aimee Cotton később tárcsázta a segélyhívót, azt állítva, hogy a gyermek bőre kék színű és semmire nem reagál. A kiérkező mentők kórházba szállították a gyermeket, ahol hat nappal később életét vesztette. Az ügyészek szerint később megállapították, hogy Frankie kihűlés következtében hunyt el.

Matt Rodenbaugh és felesége, Julie 10 éve ismerte Aimee Cottont, aki korábban idősebb gyermekükről is gondoskodott, ezért úgy érezték, hogy megbízhatnak a nőben.

„Leírhatatlanul szörnyű volt az egész. Ez az asszony orosz rulettet játszott a fiam életével” – emlékezett vissza a gyászoló apa. Matt üzenete a többi szülőnek rövid, de annál fontosabb: „A bizalom elengedhetetlen, de az ellenőrzés életmentő lehet. Bízzanak a bébiszitterekben, de sose féljenek kérdezni... és ami a legfontosabb, hogy hallgassanak a gyermekeikre!”