„A bal lábam a szájában volt” – így élte túl a 69 éves férfi a cápatámadást
Megragadta a fehér cápa, iszonyú erővel húzta a mélybe. Kész csoda, hogy megúszta a férfi a cápatámadást.
A 69 éves Luke Kuhn búvárpartnerével éppen homárra vadászott Ausztrália partjainál, amikor hirtelen erős rántást érzett, és valami hátrafelé húzta az óceánban – 12 méter mélyen. Először nem is értette, mi történik, ám a következő pillanatban rádöbbent: cápatámadás érte.
Nem először volt cápatámadás részese a tapasztalt búvár
A beszámolója szerint a helyzet elképesztően gyorsan vált életveszélyessé.
A bal lábam konkrétan a szájában volt
– idézte fel Luke Kuhn, aki ekkor szembesült azzal, milyen közel került a tragédiához.
A rutinos búvár azonban nem esett pánikba. Több mint 3000 merülés van mögötte, így tudta, hogy minden másodperc számít. Összeszedte magát, és végül sikerült kiszabadítania a lábát az uszonyából, melyet hatalmas erővel szorított a ragadozó állkapcsa, majd felérve a vízfelszínre, segítségért kiáltott a társának.
Csak arra koncentráltam, hogy kijussak onnan
– emlékezett vissza.
Társa azonnal reagált, és segített neki visszajutni a biztonságot jelentő csónakba. A férfi végül túlélte a támadást, ami már a harmadik találkozása volt fehér cápával – ám saját bevallása szerint ez volt messze a legveszélyesebb.
A férfi elképesztő lélekjelenléte és tapasztalata azonban ismét megmentette az életét az egyik legrettegettebb tengeri ragadozóval szemben. Nem véletlen, hogy ismerősei azóta csak „Lucky Luke”-ként emlegetik – írja a People.
