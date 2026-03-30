„A bal lábam a szájában volt” – így élte túl a 69 éves férfi a cápatámadást

Megragadta a fehér cápa, iszonyú erővel húzta a mélybe. Kész csoda, hogy megúszta a férfi a cápatámadást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 11:30
A 69 éves Luke Kuhn búvárpartnerével éppen homárra vadászott Ausztrália partjainál, amikor hirtelen erős rántást érzett, és valami hátrafelé húzta az óceánban – 12 méter mélyen. Először nem is értette, mi történik, ám a következő pillanatban rádöbbent: cápatámadás érte.

A férfi testközelből találkozott a halál leheletével a cápatámadás során (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Nem először volt cápatámadás részese a tapasztalt búvár

A beszámolója szerint a helyzet elképesztően gyorsan vált életveszélyessé.

A bal lábam konkrétan a szájában volt

– idézte fel Luke Kuhn, aki ekkor szembesült azzal, milyen közel került a tragédiához.

A rutinos búvár azonban nem esett pánikba. Több mint 3000 merülés van mögötte, így tudta, hogy minden másodperc számít. Összeszedte magát, és végül sikerült kiszabadítania a lábát az uszonyából, melyet hatalmas erővel szorított a ragadozó állkapcsa, majd felérve a vízfelszínre, segítségért kiáltott a társának.

Csak arra koncentráltam, hogy kijussak onnan

– emlékezett vissza.

Társa azonnal reagált, és segített neki visszajutni a biztonságot jelentő csónakba. A férfi végül túlélte a támadást, ami már a harmadik találkozása volt fehér cápával – ám saját bevallása szerint ez volt messze a legveszélyesebb.

A férfi elképesztő lélekjelenléte és tapasztalata azonban ismét megmentette az életét az egyik legrettegettebb tengeri ragadozóval szemben. Nem véletlen, hogy ismerősei azóta csak Lucky Luke”-ként emlegetik – írja a People.

 

