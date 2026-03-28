Poénnak indult, halálosan komollyá vált a Bérelj bérgyilkost! internetes oldal

A 20 éves Jazmin Paez 2023-ban egy poénnak szánt, ám általa komolyan vett weboldalon jelentkezett be az Egyesült Államokban, és egy megrendelést adott le a fia meggyilkolására. A vélt bérgyilkossal azt is megosztotta, hogy hol lesz a hároméves kisfiú, és mikor végezhet vele. Kegyetlen szándéka ellenére mégsem kell az anyának börtönbe mennie. Jöjjenek a részletek!

Interneten rendelt bérgyilkost az anya (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

A Miamiból származó Jazmin Paezr akár 40 év börtönbüntetéssel is sújthatták volna, miután beismerte a gyilkosságra való felbujtást, a kommunikációs eszközök jogellenes használatát, valamint a tárgyi bizonyítékok meghamisítását vagy megsemmisítését.

A 20 éves nőt állítólag skizofréniával diagnosztizáltak, és beismerte, hogy kérelmet nyújtott be a Rentahitman, azaz Bérelj bérgyilkost nevű weboldalra. Bár honlap látszólag valódi bérgyilkos szolgáltatást kínált, valójában nem volt valódi. Az oldal tulajdonosa, Robert Innis azonban azt állítja, projektje hiteles eszközzé vált a valódi gyilkossági kísérletek felderítésében. Ennek oka, hogy minden olyan bejelentést továbbít a rendőrségnek, amelyről úgy véli, hogy hiteles.

Jazmin a bejelentés benyújtásakor képeket a gyermekről, valamint a pontos helyszínt mellékelt, ahol a vélt bérgyilkos számára megtalálható lesz a csemetéje. MIndez arra késztette a weboldal tulajdonosát, hogy értesítse a hatóságokat.

Jazmin Paezt végül – a Robert Innis által átadott információk alapján – 2023 júliusában tartoztatták le. Bár a nő a beismerte a vádban szereplő bűncselekményeket, az ügyészek az eljárás során figyelembe vették a skizofrénia diagnózisát, ezért vádalkut ajánlottak neki, amit elfogadott. Így végül felfüggesztettet kapott, ami azt jelenti, hogy nem kerül nyilvántartásba bűnözőként, ha betartja a rá kiszabott feltételeket. Emellett két év közmunkára, 12 év próbaidőre és kötelező viselkedésterápiára köteleztek, illetve 2040-ig tilos kapcsolatba lépnie a gyermekével.

Ayana Duncan helyettes államügyész szerint a 20 éves nő 2023-ban kezdett bele egy új kapcsolatba egy tinédzserrel. Amikor azonban elárulta, hogy van egy gyermeke, a fiú szakított vele, ami teljesen összetörte. Az államügyész szerint ez ösztönözte arra, hogy végrehajtsa a tervet – számolt be a szörnyű terv hátteréről a Mirror.