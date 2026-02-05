Választások 2026: mától kérhető az átjelentkezés, ez a menete
Közelednek a 2026-os országgyűlési választások. Aki nem tud, vagy nem szeretne majd a lakcíme szerinti szavazókör területén szavazni, mától kérheti az átjelentkezését. Mutatjuk, mi a menete!
Aki a választás napján (04.12) Magyarországon fog tartózkodni, de nem a lakcíme szerinti szavazókör területén, az február 5-től kérheti az átjelentkezését. A kérelmeket 2026. április 2-án 16.00 óráig lehet benyújtani - olvasható a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatójában. A kérelmet elektronikus úton, személyesen, vagy kézbesítési meghatalmazott útján is be lehet nyújtani:
- elektronikus úton a magyarorszag.hu-n
- személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján pedig bármelyik helyi választási irodában.
Ma 55 éve, hogy elhunyt Rákosi
Rákosi Mátyás 1971. február 5-én hunyt el Gorkijban (ma Nyizsnyij Novgorod, Oroszország), 78 éves korában. A magyar politikus 1945–56 között a Magyar Kommunista Párt, illetve a Magyar Dolgozók Pártja fő-, majd első titkára, 1952–53-ban a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, 1949–1956 között pedig Magyarország teljhatalmú vezetője volt. Az úgynevezett Rákosi-korszakban, 1947 után egyre inkább úrrá lett rajta a megalománia és lassanként a hatalom rabjává vált. Pozícióinak megszilárdítására minden eszközt használhatónak ítélt meg, például az éppen szabadságát töltő Nagy Ferenc miniszterelnök alig ötéves fiát elraboltatta, és csak a lemondásáért, illetve azért cserében engedte szabadon, hogy Nagy soha többé nem tér vissza Magyarországra. Saját bajtársait is habozás nélkül börtönöztette be, kényszerítette emigrációra, vagy végeztette ki, közülük Rajk László esete a legismertebb-olvasható a Wikipédián.
Ma van Szent Ágota napja is
Február 5-e Ágota napja, aki a legenda szerint Szicíliában született előkelő görög családban, és Decius császár alatt szenvedett vértanúhalált (250-ben). A római helytartó beleszeretett, de mivel Agatha (Ágota) ellenállt, bordélyba csukatta. A keresztény szűz rendíthetetlen maradt, ezért bíróság elé állíttatta. A kínvallatás során hóhérai összeroncsolták, majd levágták a melleit. A rákövetkező éjjelen azonban megjelent Szent Péter a börtöncellájában és begyógyította a sebeit. A kínzásokba később mégis belehalt. Halálát földrengés kísérte.
Az automata egérfogó feltalálója ezen a napon született
Sir Hiram Stevens Maxim -aki 186 éve ezen a napon született- találta fel többek között a hajsütővasat, az automata gépfegyvert és az automata egérfogót. 14 évesen kocsikat épített, huszonhat évesen mutatta be első találmányát, a hajsütővasat, majd nem sokkal később a mozdonyjelzőlámpa és a világítógáz gyártására szolgáló szerkezet következett. Edisont is megelőzve kidolgozta a villanykörtében használatos szén fűtőszál előállítási módszerét, elektromos nyomásszabályozóját az 1881-es párizsi világkiállításon különdíjjal jutalmazták. Egy évvel később lovaggá ütötték, 1885-re pedig előállt az első teljesen automata gépfegyver terveivel: már az amerikai polgárháborúban használatos volt a többcsövű Gatling-gépfegyver, amelyet egy kurbliszerű fogantyúval, kézzel hajtottak.
Február 5-én mutatták be Chaplin utolsó némafilmjét is
A "Modern idők" c. alkotásban már hanghatások (rádión keresztül zajló párbeszédek) is szerepeltek az 1936-os bemutatásakor. A filmben csak egy alkalommal hallhatott a közönség élő hangot, amikor a Csavargó -a film hőse- énekelni kezd. Ez a film volt Chaplin utolsó némafilmje.
Ma is 5 helyszínen lesz véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 09:00-13:00 óra között az Újpesti Műszaki Iskolában (1046. Budapest, Görgey Artúr út 26.)
- 14:30-18:00 óra között pedig a Pólus Centerben (1152. Budapest, Szentmihályi út 131.)
Akár 11 fok is lehet ma
A koponyeg.hu szerint csütörtökön eleinte változóan, később erősen felhős lesz az ég. Eleinte elszórtan, délutántól többfelé fordul elő eső, záporeső. 5 és 11 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Forgalomkorlátozás lesz az I. kerületben
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy delegáció miatt az alábbi forgalmirend-változás lesz ma érvényben az I. kerületben: tilos lesz megállni 12 órától 22 óráig az Ybl Miklós téren, az Ybl Miklós szobra melletti területen (főbejárattal szemben), illetve a Várkert Bazár Rámpaművel szemben lévő parkolóhelyeken.
Új kiállítás nyílik a Hagyományok Házában
A Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása a kertek és virágok jelentését vizsgálja a magyar népművészetben. A február 5-én nyíló kiállítás a Tulipán & zsálya – Kertek, korok, népművészet címet viseli. Az öt évszázadot felölelő tárlat mintegy 120 műtárgyon keresztül mutatja be a népi díszítőművészet motívumait és történeti hatásait. Emellett a gyógyító múzeum szemléletét is megidézi: arra keresi a választ, miként járulhat hozzá a művészeti élmény a testi-lelki egyensúly megteremtéséhez. A kiállításról itt lehet többet megtudni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre