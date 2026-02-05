Választások 2026: mától kérhető az átjelentkezés, ez a menete

Aki a választás napján (04.12) Magyarországon fog tartózkodni, de nem a lakcíme szerinti szavazókör területén, az február 5-től kérheti az átjelentkezését. A kérelmeket 2026. április 2-án 16.00 óráig lehet benyújtani - olvasható a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatójában. A kérelmet elektronikus úton, személyesen, vagy kézbesítési meghatalmazott útján is be lehet nyújtani:

elektronikus úton a magyarorszag.hu-n

személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján pedig bármelyik helyi választási irodában.

Mától kérhető az átjelentkezést az áprilisi választásokra. Fotó: Lehoczky Péter

Ma 55 éve, hogy elhunyt Rákosi

Rákosi Mátyás 1971. február 5-én hunyt el Gorkijban (ma Nyizsnyij Novgorod, Oroszország), 78 éves korában. A magyar politikus 1945–56 között a Magyar Kommunista Párt, illetve a Magyar Dolgozók Pártja fő-, majd első titkára, 1952–53-ban a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, 1949–1956 között pedig Magyarország teljhatalmú vezetője volt. Az úgynevezett Rákosi-korszakban, 1947 után egyre inkább úrrá lett rajta a megalománia és lassanként a hatalom rabjává vált. Pozícióinak megszilárdítására minden eszközt használhatónak ítélt meg, például az éppen szabadságát töltő Nagy Ferenc miniszterelnök alig ötéves fiát elraboltatta, és csak a lemondásáért, illetve azért cserében engedte szabadon, hogy Nagy soha többé nem tér vissza Magyarországra. Saját bajtársait is habozás nélkül börtönöztette be, kényszerítette emigrációra, vagy végeztette ki, közülük Rajk László esete a legismertebb-olvasható a Wikipédián.

Ma van Szent Ágota napja is

Február 5-e Ágota napja, aki a legenda szerint Szicíliában született előkelő görög családban, és Decius császár alatt szenvedett vértanúhalált (250-ben). A római helytartó beleszeretett, de mivel Agatha (Ágota) ellenállt, bordélyba csukatta. A keresztény szűz rendíthetetlen maradt, ezért bíróság elé állíttatta. A kínvallatás során hóhérai összeroncsolták, majd levágták a melleit. A rákövetkező éjjelen azonban megjelent Szent Péter a börtöncellájában és begyógyította a sebeit. A kínzásokba később mégis belehalt. Halálát földrengés kísérte.