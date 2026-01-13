Választás 2026: Sulyok Tamás kitűzte a dátumot

„Az alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az erről szóló határozatommal kitűztem az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását. A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor.” – jelentette be Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök Facebook-oldalán.

Sulyok Tamás bejelentette: április 12-én lesznek a 2026-os választások (Fotó: Bach Máté)

„A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!” – írta a köztársasági elnök a közösségi oldalán.