Teljes döbbenet: négy napot töltött a vadonban egy eltévedt férfi

Élve találták meg az eltűnt férfit a vadonban 4 nappal azután, hogy tűzifa gyűjtése közben eltűnt. A férfit egy meredek lejtő alján találták meg a mentőalakulatok többnapos keresés után.

Sikerült bemérni a vadonban rekedt férfi telefonját – Fotó: Pexels/Egor Kamelev – Képünk illusztráció

Életben maradt a vadonban eltévedt férfi

Élve találták meg azt a férfit, aki tűzifa gyűjtése közben tűnt el az ausztrál vadonban. Két férfi együtt indult a Nunamara és Mount Barrow közötti erdős területre, ám útközben elszakadtak egymástól.

Miután a tervek szerint nem tértek vissza együtt, a hatóságok nagyszabású keresőakciót indítottak: helikopterrel, földi egységekkel és drónokkal kutatták át a környéket.

Február 12-én, csütörtökön a tazmániai rendőrség egy Facebook-nyilatkozatban jelentette be, hogy megtalálták a 32 éves Corey Chuggot, aki vasárnap tűnt el Nunamara közelében, Mount Barrow erdős területén.

Mr. Chuggot egy meredek lejtő alján találták meg, az ismert keresési terület szélén. Sikerült beszélnie a mentőalakulatokkal, és az orvosok vizsgálata után kórházba szállították

– közölte a rendőrség.

A hatóságok nagyjából bemérték a férfi telefonját, ami segítséget nyújtott nekik, hogy milyen területen érdemes a keresésére indulni.

A hatóságok azt mondták, hogy Chuggot csütörtökön helyi idő szerint körülbelül 12:30-kor találták meg egy meredek lejtő alján lévő patakmederben. A férfi hallotta a keresőalakulatokat, és kiabálással jelezte nekik a hollétét.

Az eltűnt férfi lábsérülést szenvedett, és az elemeknek való kitettség legyengítette, miután vasárnap este óta élelem, víz és meleg ruha nélkül volt. A sebesültet végül helikopterrel emelték ki az erdős területről és kórházba szállították – írja a People.