„Az életért küzdenek” – traumatizált gyerekeknek segítenek Pesterzsébeten
Pesterzsébet egyik rejtett kerületében van egy különleges iskola, ahol traumatizált fiatalok kapnak menedéket. Azok a különleges gyerekek, akik már megtapasztalták, milyen az, amikor a társadalom kirekeszti, gúnyolja vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyja őket. Mutatjuk, hogyan találnak reményt a mindennapoknban!
Ezek a gyerekek a való világban az életükért küzdenek: sokuknak nincs megfelelő otthoni környezet, gyakran nincs étel az asztalon, és a mélyszegénység mindennapos valóság. Sok olyan gyerek jár ide, aki a tanulmányait más iskolákban kezdte meg, de nem tudtak beilleszkedni, nem találták meg a helyüket a hagyományos tanrendben. A diákok között vannak traumatizáltak, súlyosan betegek, mentálisan gyengék, valamint szociálisan hátrányos helyzetűek vagy nevelőotthonból érkezők. Egy azonban közös bennünk: mindannyiukban él a remény.
„Nem a jegyekért küzdenek, hanem az életükért" - Kibuktak, mégis összetartanak, a remény vezeti őket
Az Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület a Tanex Akadémia iskola épületében működik. Ebben a különleges épületben tehát súlyosan traumatizált, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, mélyszegénységben élő gyerekek tanulnak, miközben a fogyatékkal élők is központjukra találnak. Az iskolába belépve otthonos, szeretetteljes légkör fogadja a látogatót; a falakat különleges festmények díszítik, érezhető, hogy ez a hely valódi menedéket nyújt mind a gyerekeknek, mind a súlyosan sérült embereknek.
Mi második esély vagyunk azoknak a gyermekek számára akik a normális iskolából kiestek. A diákok 83 százaléka különleges figyelmet igényel. Vannak traumatizált vagy súlyosan beteg diákok, mentálisan gyengék, vannak akik szociálisan hátrányos helyzetűek, nevelő otthonból jöttek.Van olyan diákunk akinek kenyeret kell csomagulnunk pénteken hogy hétvégére legyen étele. Van olyan diákunk aki teherbe esett ilyen olyan okból és úgy döntött hogy megtartja a gyermeket. Van aki iskola után is dolgozik, hogy legyen stabil alapja. Ezek a gyermekek sokszor az életért küzdenek, nem az iskola a prioritásuk. Egy biztos, otthoni nehézségeik miatt ők egy hagyományos általános iskolában nem tudnának boldogulni.
- meséli a Tanex Akadémia igazgatónője, Karsainé Szeli Zsuzsanna, aki sok érdekes történetet látott az iskolában.
A Tanex iskolában a diákok a saját tempójukban haladhatnak: van, aki lassított ütemben, egyéni tanrend szerint teljesít, és van, aki különleges tehetsége miatt gyorsabban halad. Egy ezer fős iskola nem tudna mindenkire ennyi figyelmet fordítani – a Tanexben 300-an tanulnak, és szinte mindenki egyéni tanulmányi utat jár be.
A gyerekek sokszor hozzánk menekülnek, mert otthon nem tudnak biztonságban lenni. Előfordul, hogy a szülő nem fogadja el a gyermeke autizmusát vagy sérülését. Még karácsonykor is érkeznek üzenetek, hogy mikor jöhetnek az iskolába. Jó érzés, hogy mi vagyunk az otthon számukra, de a feladatunk ennél többről szól: végig kell kísérnünk a gyerekeket az önállóság felé vezető úton. Segítünk nekik mindenben: az árvasági nyomtatványtól az ideiglenes lakcímig, mert sokszor nincs kitől kérdezniük. Tudjuk, hogy ez nem része a normális tanításnak, de csak akkor tudnak az iskolában jól teljesíteni, ha az életük renden van. És mi, mint intézmény, ott állunk mögöttük minden lépésnél. A jog is melletünk áll szerencsére ebben
- teszi hozzá az igazgatónő.
Ha egy szóval jellemezhetném őket azt mondanám, hogy ezek a gyermekek értékesek, hasznos tagjai a társadalomnak, de ahhoz, hogy munkaképes felnőttekké váljanak, sokkal több odafigyelést igényelnek, ebben segítünk nekik mi
- mondja, majd megjegyzi:
„Nem hajléktalanszálló, és nem fogyatékos iskola”
Itt a gyerekek egyszerűen csak több támogatást kapnak – a család pótlására, amire otthon nem számíthatnak. Van például jazz-zenész diákunk is, és az iskola művészeti élete mellett a szociális érzékenységük is rendkívül erős. Felméréseink szerint minden diák számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, a természet és az állatok iránti felelősség. Motiváltak, szeretnének tanulni és fejlődni, de az életük gyakran nehéz: van, aki délután fél négyig az iskolában van, majd munkába siet, mások a haldokló családtagjukat gondozzák. Ezt mind figyelembe kell vennünk, hogy rugalmasan, a saját élethelyzetükhöz igazítva tudjunk segíteni nekik előrehaladni
- meséli az igazgatónő.
„A gyerekek saját bőrükön tapasztalták meg, milyen, amikor a társadalom kirekesztő, gúnyolódó vagy közömbös velük szemben. Ugyanakkor az iskolán belül hihetetlen toleranciát mutatnak egymás felé, különösen a fogyatékkal élőkkel szemben, például a kerekesszékesek iránt. Az empátia nem hiányzik belőlük – sőt, míg a sértetlen emberek gyakran érzéketlenek a mozgáskorlátozottak iránt, a traumatizált diákok elképesztő érzékenységgel és empátiával fordulnak minden sérült felé” - teszi hozzá.
A Tanex közössége nem csak a diákokról szól. Az iskola ad otthont az Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesületnek is, ahol a fogyatékkal élők és a traumatizált gyerekek együtt élnek, segítik és inspirálják egymást. Papp Mihály Ferenc, az egyesület 65 éves elnöke, saját történetével példát mutat: combját amputálták, mégis vitorlázik, utazik, és nap mint nap támogatja a közösséget.
„Ezek a gyerekek a világ legnagyobb szívű emberei”
Mindig kinyitják előttem az ajtót, mindig segítőkészek. Sokkal beszélgettem már, bográcsoztunk az érzékenyítő napon. Nem érzem azt, hogy kényelmetlen, hogy az épületben dolgozunk, sőt nagy kötelék alakult közöttünk
– meséli pozitívan Mihály.
Az iskola tényleg csak a jegyekről szól, ezen nem múlik az életük. A feladatunk az, hogy felemeljük őket, kiszedjük a sötétségből, a drogokból, a depresszióból. Úgy hogy stressz mentesítjük őket, ők választhatják meg a felelés és a dolgozat időpontját. Így van hogy egy iskolai év akár két év is lehet de hamar rájönnek, hogy a sorsuk valójában az ő kezükben van és az ő döntésük. Ezért van az hogy nagyon sok diák leérettségizik amit nagyon ünneplünk mert mindegyik mögött különleges történet van. Amikor meg egyetemre mennek akkor pedig pezsgőt bontunk. Nagyon jó látni, hogy végeredményben mindig elindulnak a saját útjukon
- zárja gondolatait Karsainé Szeli Zsuzsanna, akinek szívügye ezeknek a gyermekeknek a jóléte.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre