„Az életért küzdenek” – traumatizált gyerekeknek segítenek Pesterzsébeten

Ezek a gyerekek a való világban az életükért küzdenek: sokuknak nincs megfelelő otthoni környezet, gyakran nincs étel az asztalon, és a mélyszegénység mindennapos valóság. Sok olyan gyerek jár ide, aki a tanulmányait más iskolákban kezdte meg, de nem tudtak beilleszkedni, nem találták meg a helyüket a hagyományos tanrendben. A diákok között vannak traumatizáltak, súlyosan betegek, mentálisan gyengék, valamint szociálisan hátrányos helyzetűek vagy nevelőotthonból érkezők. Egy azonban közös bennünk: mindannyiukban él a remény.

Remény és kitartás: Az Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában részt vettek a Tanex Akadémián tartott speciális sport- és esélyegyenlőségi napon (Fotó: ETFESZ)

„Nem a jegyekért küzdenek, hanem az életükért" - Kibuktak, mégis összetartanak, a remény vezeti őket

Az Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület a Tanex Akadémia iskola épületében működik. Ebben a különleges épületben tehát súlyosan traumatizált, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, mélyszegénységben élő gyerekek tanulnak, miközben a fogyatékkal élők is központjukra találnak. Az iskolába belépve otthonos, szeretetteljes légkör fogadja a látogatót; a falakat különleges festmények díszítik, érezhető, hogy ez a hely valódi menedéket nyújt mind a gyerekeknek, mind a súlyosan sérült embereknek.

Mi második esély vagyunk azoknak a gyermekek számára akik a normális iskolából kiestek. A diákok 83 százaléka különleges figyelmet igényel. Vannak traumatizált vagy súlyosan beteg diákok, mentálisan gyengék, vannak akik szociálisan hátrányos helyzetűek, nevelő otthonból jöttek.Van olyan diákunk akinek kenyeret kell csomagulnunk pénteken hogy hétvégére legyen étele. Van olyan diákunk aki teherbe esett ilyen olyan okból és úgy döntött hogy megtartja a gyermeket. Van aki iskola után is dolgozik, hogy legyen stabil alapja. Ezek a gyermekek sokszor az életért küzdenek, nem az iskola a prioritásuk. Egy biztos, otthoni nehézségeik miatt ők egy hagyományos általános iskolában nem tudnának boldogulni.

- meséli a Tanex Akadémia igazgatónője, Karsainé Szeli Zsuzsanna, aki sok érdekes történetet látott az iskolában.

A Tanex iskolában a diákok a saját tempójukban haladhatnak: van, aki lassított ütemben, egyéni tanrend szerint teljesít, és van, aki különleges tehetsége miatt gyorsabban halad. Egy ezer fős iskola nem tudna mindenkire ennyi figyelmet fordítani – a Tanexben 300-an tanulnak, és szinte mindenki egyéni tanulmányi utat jár be.

A gyerekek sokszor hozzánk menekülnek, mert otthon nem tudnak biztonságban lenni. Előfordul, hogy a szülő nem fogadja el a gyermeke autizmusát vagy sérülését. Még karácsonykor is érkeznek üzenetek, hogy mikor jöhetnek az iskolába. Jó érzés, hogy mi vagyunk az otthon számukra, de a feladatunk ennél többről szól: végig kell kísérnünk a gyerekeket az önállóság felé vezető úton. Segítünk nekik mindenben: az árvasági nyomtatványtól az ideiglenes lakcímig, mert sokszor nincs kitől kérdezniük. Tudjuk, hogy ez nem része a normális tanításnak, de csak akkor tudnak az iskolában jól teljesíteni, ha az életük renden van. És mi, mint intézmény, ott állunk mögöttük minden lépésnél. A jog is melletünk áll szerencsére ebben

- teszi hozzá az igazgatónő.

Ha egy szóval jellemezhetném őket azt mondanám, hogy ezek a gyermekek értékesek, hasznos tagjai a társadalomnak, de ahhoz, hogy munkaképes felnőttekké váljanak, sokkal több odafigyelést igényelnek, ebben segítünk nekik mi

- mondja, majd megjegyzi: