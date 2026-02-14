RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Mi a gyermekeink és unokáink jövőjét tartjuk szem előtt, a Tisza csak a rövid távú pénzügyi érdekeit

A kormánypártok közösségét a bajtársiasság, az ellenfelükét a gyűlölet tartja össze. A kormánypártok a gyermekeink és unokáink jövőjét tartják szem előtt, a Tisza Párt a gyors, rövid távú pénzügyi érdekeit és a brüsszeli szempontokat.

2026.02.14.
A választások közeledtével egyre élesebben rajzolódik ki a különbség a politikai táborok között – erről beszélt Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde után a Patriótának adott interjújában. A politikus szerint a miniszterelnök évértékelőjének egyik legfontosabb üzenete a közösségek erejéről és a jövőről szólt. „A mi közösségünk egy erős, nemzeti, patrióta közösség, amelyet a bajtársiasság tart össze” – hangsúlyozta. Ezzel szemben a Tisza Pártot és az egész ellenzéki oldalt elsősorban pénzügyi haszonlesés és a gyűlölet kapcsolja össze. Az interjúban a közösségek szerepe mellett, a kampány hangulatát is értékelte.

jövő
Szentkirályi Alexandra szerint a gyermekeink és az unokáink jövője áll a politikájuk "szíve közepén" / Forrás: YouTube

Kire bízzuk a magyar jövőt? A Tiszára soha!

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: 

A kampány közeledtével egyre szembetűnőbb a különbség a két tábor között. A fokozódó politikai nyomás helyzetében derül ki igazán, milyen egy ember vagy egy közösség valódi természete.

Hangsúlyozta:

Mindkét közösség – vagy legalábbis a vezetőik – egyre inkább megmutatják az igazi arcukat. Az utóbbi időben egészen elképesztő módon megszaporodtak a gyűlölködő hangok az ellenzéki oldalon.

Példaként említette azokat az eseteket, amikor szerinte provokatív akciókkal próbálták megzavarni a kormánypárti rendezvényeket.

„Mi hosszabb távon gondolkodunk”

A politikus az ellenfeleikkel szemben a kormánypárti oldal erejét és összetartását emelte ki.

 Utalt Orbán Viktor szavaira is, miszerint a közösség erős, és ezt a belső hit táplálja.

Mindannyiunkban ott van a hit, hogy amit csinálunk, az nem öncélú, hanem túlmutat rajtunk. Mi nem négy évben gondolkodunk, hanem a gyerekeinkre, az unokáinkra, a következő nemzedékre gondolunk.

– fogalmazott.

Hozzátette: a politikájuk középpontjában a családok állnak.

Bármennyire patetikusan hangzik is, a politikánk szíve közepe az, hogy a családokat helyezzük előtérbe, nem pedig különféle pénzügyi érdekeket vagy brüsszeli szempontokat!

– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

