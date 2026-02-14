Orbán Balázs: A magyarok pénzét kell megvédenünk
Brüsszel azért hozta létre a Tisza Pártot, hogy az által alakított bábkormányán keresztül vegye el a magyarok pénzét. A kampány során ezért a hátralévő időben minden magyart figyelmeztetni kell: csak veszíteni lehet a Tisza hatalomra kerülésével.
A választási kampány küszöbén erőteljes üzenetek hangzottak el a Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Patriótának nyilatkozott, szerinte a miniszterelnök beszéde világos irányt szabott a következő időszakra, és egyértelművé tette, mi a tétje a közelgő küzdelemnek. Egészen pontosan az a feladat, hogy magyarok pénzét megvédjék. A beszéd egyértelmű üzenetet küldött: erre kérnek felhatalmazást a választóktól. Ha Magyar Péter és a Tisza Párt kerül hatalomra a magyarok pénzét Brüsszel elveszi. Ezért: „Minden idők legintenzívebb kampánya jön – a magyarok pénzét kell megvédenünk!” - mondta Orbán Balázs.
A kampány célja: minden magyarnak elmondani a fő üzenetet
Fantasztikus volt itt lenni, a teremben szinte tapintható volt az energia – és ez a televízión, illetve a YouTube-közvetítésen keresztül is átjöhetett
– mondta Orbán Balázs.
Orbán Balázs hangsúlyozta: a kampány hivatalosan most indul, de valójában már hónapok óta érezhető a politikai mozgás. A miniszterelnök beszéde szerinte azért volt különösen erős, mert őszintén beszélt a célokról és a kihívásokról.
Világos céljaink vannak, és civilizációs kérdésekben a jó oldalon állunk.
– fogalmazott. Hozzátette:
Az ellenfelek kiléte is egyértelművé vált. A nagytőke, az energialobbi és Európai Unió brüsszeli körei egyaránt hatalomra törekszenek, és a magyar emberek pénzére pályáznak. Az egyik osztalékként akarja eltenni, a másik pedig el akarja küldeni Ukrajnába.A mi javaslatunk minden magyar számára az, hogy ezt ne engedjük.
Házról házra figyelmeztetik a választókat
A politikus szerint rendkívül intenzív időszak következik. Úgy látja, sokan még emlékeznek a korábbi, nehezebb időszakokra, és arra, milyen következményekkel járhat, ha „Brüsszel-barát” erők kerülnek kormányra, de vannak olyanok is, akik nem.
A kampányban az lesz a feladatunk, hogy házról házra, utcáról utcára, emberről emberre járva mindenkit figyelmeztessünk: ha Brüsszel-barát kormány kerülne hatalomra, azon a magyarok veszíthetnének.
– mondta.
Orbán Balázs szerint ugyan nehéz megjósolni a konkrét fordulatokat, egy dolog biztos:
„Minden idők legintenzívebb kampányára készülünk”
A tét szerinte nem kisebb, mint
a magyar családok anyagi biztonságának és az ország szuverenitásának megőrzése.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre