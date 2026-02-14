Szécsi Zoltán: „Az Isten, haza, család hármas támadás alatt áll az egész világon"

Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok pólós is részt vett Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő beszédén. Az egykori kiváló kapus elmondta, neki nagyon fontosak azok az értékek, amiket ez az oldal képvisel.

Olimpiai bajnokok is részt vettek Orbán Viktor évértékelőjén, Vári Attia (balra) mellett Szécsi Zoltán Fotó: www.arpadkurucz.com /

Elég régóta ebben az oldalban hiszek. Nagy nyilvánosság mellett azért álltam ki, mert azok az értékek, amelyek ezt az oldalt képviselik, az Isten, haza, család, ez a hármas támadás alatt van az egész világon. Hiszek abban, ha ezt megtudjuk védeni, akkor olyan világot tudunk a gyerekeinkre hagyni, ami egy biztos jövőt, kiszámítható stabil életet jelent nekik, és mindenkinek, akire a bolygót, az országot és a génjeinket hagyjuk

- fogalmazott Szécsi, aki a Gazdák Digitális Polgári Köréhez is csatlakozott.

Szécsi Zoltán: az elmúlt 15 év sikeres volt

Hozzátette, ő úgy látja, 2010-ben rendkívül pozitívan változott a helyzet Magyarországon.

"Az elmúlt 15 évben szépen tudott előre haladni az, aki tehetséges és szorgalmas volt, legyen az kétkezi munkás vagy professzor..."