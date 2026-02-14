Szécsi Zoltán: „Az Isten, haza, család hármas támadás alatt áll az egész világon"
Sportolók is feltűntek Orbán Viktor szombati évértékelő beszédén. Vári Attila és Szécsi Zoltán olimpiai bajnok pólós is fontosnak tartotta a részvételt.
Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok pólós is részt vett Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő beszédén. Az egykori kiváló kapus elmondta, neki nagyon fontosak azok az értékek, amiket ez az oldal képvisel.
Elég régóta ebben az oldalban hiszek. Nagy nyilvánosság mellett azért álltam ki, mert azok az értékek, amelyek ezt az oldalt képviselik, az Isten, haza, család, ez a hármas támadás alatt van az egész világon. Hiszek abban, ha ezt megtudjuk védeni, akkor olyan világot tudunk a gyerekeinkre hagyni, ami egy biztos jövőt, kiszámítható stabil életet jelent nekik, és mindenkinek, akire a bolygót, az országot és a génjeinket hagyjuk
- fogalmazott Szécsi, aki a Gazdák Digitális Polgári Köréhez is csatlakozott.
Szécsi Zoltán: az elmúlt 15 év sikeres volt
Hozzátette, ő úgy látja, 2010-ben rendkívül pozitívan változott a helyzet Magyarországon.
"Az elmúlt 15 évben szépen tudott előre haladni az, aki tehetséges és szorgalmas volt, legyen az kétkezi munkás vagy professzor..."
