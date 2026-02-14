Sürgősségiről a versenypályára - Zsuzsi az Európa bajnokságon nagyot alkotott

Mi volt előbb? A sport vagy az orvoslás? Zsuzsi sem tudja igazán, és nem is kell ezt tudni. A lényeg, hogy nagyon jól megfér egymás mellett a két, egymástól teljesen eltérő tevékenység. Sőt, van átjárás is a kettő között, hiszen a csapattársak segítik a fiatal nőt, hogy a munkáját időben és felkészülten végezhesse, és a radiológus kollégák is szurkolnak Zsuzsi sport sikereiért. A gyeplabdázó radiológus története inspiráló és teljes életről mutat képet.

Tóth Zsuzsanna a gyeplabdázó radiológus Fotó: Semmelweis Egyetem

A gyeplabdázó radiológus, aki mindent elér, amit szeretne

A munka és a sport nála nem váltják, hanem kiegészítik egymást: műszak után edzés, onnan sokszor egyenesen a sürgősségi röntgenre vezet az út, majd egy 24 órás ügyeletet akár mérkőzés is követhet. Versenyidőszakban így telnek Tóth Zsuzsanna napjai, aki a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján radiológiai asszisztensként dolgozik. Zsuzsi nem „kispályás”, hiszen a tavaly Törökországban megrendezett gyeplabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként bronzérmet szerzett.

A sport az élete, de ugyanannyra fontos az egészségügy is Zsuzsinak Fotó: Semmelweis Egyetem



A fiatal röntgenasszisztens három éve kezdett az Orvosi Képalkotó Klinikán (OKK), de az egészségügy és a betegek segítése iránti elköteleződése sokkal régebbi.

A családban többen is az egészségügyben dolgoznak, van orvos és védőnő is nálunk, szóval az egészségügybe születtem, ha lehet így mondani. Szeretek emberekkel foglalkozni, segíteni őket. Az is előfordul, hogy a pályán ránézésre meg tudom mondani, ha valaki lesérül, hogy mi a baja. Ráadásul gyógymasszőr is vagyok, úgyhogy hasznos tudok lenni a csapatban is, nem csak úgy, mint játékos.

- meséli Zsuzsi, aki 11 éve gyeplabdázik, előtte versenyszerűen focizott, kosarazott és úszott, de a küzdősportban is kipróbálta magát jiu-jitsu-zott is, vagyis mindig mozgott, szerette a sportot.

A gyeplabda csapattal az EB-n fotó: Tóth Zsuzsanna

A gyeplabda viszont nagyon viccesen találta meg a fiatal nőt.

Az osztályfőnökömmel beszélgettünk egyszer egy buszon ülve, akinek mondtam, hogy sportolok, ő pedig rávágta: Zsuzsi te mostantól gyeplabdázni fogsz! Ősszel el is kezdtem, azóta is csinálom, és nagyon szeretem. Ugyanakkor az egészségügy is a szívügyem volt, tehát úgy éreztem, hogy ebben kell továbbtanulnom. Mentős akartam lenni, de pont akkor végeztem a tanfolyamot, amikor a COVID időszak volt, úgyhogy kevés idő volt gyakorlatot szerezni, akkor jött a radiológia. Nem volt idegen a közeg, jó párszor kerültem röntgenbe sportolóként.

- emlékszik vissza azokra az időszakokra Zsuzsi.

A fiatal nő nem csak a röntgennel foglalkozik, akut ellátásban is dolgozik, ügyel, besegít ultrahang vizsgálatokon a transzplantációs és az ambuláns részlegen is, nem is akármilyen társaságban.

Annyi plüss állatunk van, hogy állatkertet lehetne nyitni. Fontos, hogy a környezet barátságos legyen. Nekünk és a betegeknek is. Rengeteg súlyos eset van, sokszor szó szerint halálukon vannak a sérültek, olyankor nagyon fontos a gyors képalkotó munka.

- mondja Zsuzsi.