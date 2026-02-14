Sürgősségiről a versenypályára - Zsuzsi az Európa bajnokságon nagyot alkotott
24 órás ügyelet, sürgősségi vizsgálatok, majd edzés és mérkőzés – Tóth Zsuzsanna mindkét területen helytáll. A fiatal gyeplabdázó radiológus a magyar gyeplabda-válogatottal újabb EB-re készül és fejleszti magát az egészségügyi területen is.
Mi volt előbb? A sport vagy az orvoslás? Zsuzsi sem tudja igazán, és nem is kell ezt tudni. A lényeg, hogy nagyon jól megfér egymás mellett a két, egymástól teljesen eltérő tevékenység. Sőt, van átjárás is a kettő között, hiszen a csapattársak segítik a fiatal nőt, hogy a munkáját időben és felkészülten végezhesse, és a radiológus kollégák is szurkolnak Zsuzsi sport sikereiért. A gyeplabdázó radiológus története inspiráló és teljes életről mutat képet.
A gyeplabdázó radiológus, aki mindent elér, amit szeretne
A munka és a sport nála nem váltják, hanem kiegészítik egymást: műszak után edzés, onnan sokszor egyenesen a sürgősségi röntgenre vezet az út, majd egy 24 órás ügyeletet akár mérkőzés is követhet. Versenyidőszakban így telnek Tóth Zsuzsanna napjai, aki a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján radiológiai asszisztensként dolgozik. Zsuzsi nem „kispályás”, hiszen a tavaly Törökországban megrendezett gyeplabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként bronzérmet szerzett.
A fiatal röntgenasszisztens három éve kezdett az Orvosi Képalkotó Klinikán (OKK), de az egészségügy és a betegek segítése iránti elköteleződése sokkal régebbi.
A családban többen is az egészségügyben dolgoznak, van orvos és védőnő is nálunk, szóval az egészségügybe születtem, ha lehet így mondani. Szeretek emberekkel foglalkozni, segíteni őket. Az is előfordul, hogy a pályán ránézésre meg tudom mondani, ha valaki lesérül, hogy mi a baja. Ráadásul gyógymasszőr is vagyok, úgyhogy hasznos tudok lenni a csapatban is, nem csak úgy, mint játékos.
- meséli Zsuzsi, aki 11 éve gyeplabdázik, előtte versenyszerűen focizott, kosarazott és úszott, de a küzdősportban is kipróbálta magát jiu-jitsu-zott is, vagyis mindig mozgott, szerette a sportot.
A gyeplabda viszont nagyon viccesen találta meg a fiatal nőt.
Az osztályfőnökömmel beszélgettünk egyszer egy buszon ülve, akinek mondtam, hogy sportolok, ő pedig rávágta: Zsuzsi te mostantól gyeplabdázni fogsz! Ősszel el is kezdtem, azóta is csinálom, és nagyon szeretem. Ugyanakkor az egészségügy is a szívügyem volt, tehát úgy éreztem, hogy ebben kell továbbtanulnom. Mentős akartam lenni, de pont akkor végeztem a tanfolyamot, amikor a COVID időszak volt, úgyhogy kevés idő volt gyakorlatot szerezni, akkor jött a radiológia. Nem volt idegen a közeg, jó párszor kerültem röntgenbe sportolóként.
- emlékszik vissza azokra az időszakokra Zsuzsi.
A fiatal nő nem csak a röntgennel foglalkozik, akut ellátásban is dolgozik, ügyel, besegít ultrahang vizsgálatokon a transzplantációs és az ambuláns részlegen is, nem is akármilyen társaságban.
Annyi plüss állatunk van, hogy állatkertet lehetne nyitni. Fontos, hogy a környezet barátságos legyen. Nekünk és a betegeknek is. Rengeteg súlyos eset van, sokszor szó szerint halálukon vannak a sérültek, olyankor nagyon fontos a gyors képalkotó munka.
- mondja Zsuzsi.
A fiatal lány a húszas évei közepén jár, minden perce be van osztva, és ebben nagyon sok segítséget kap:
A kollégáim úgy osztanak be, hogy beleférjen a sok edzés és a meccsek, sőt amikor az EB-re készültünk, gyűjtést szerveztünk, ahol elég sok kolléga is támogatott minket anyagilag, vagy a történetünk megosztásával próbáltak segíteni, amikor még bizonytalan volt, hogy ki tudunk-e jutni a tornára.
- emlékszik vissza hálásan Zsuzsi.
Zsuzsinak a sportban és a munkájában is nagy céljai vannak, készül a következő bajnokságra, a nagy cél a 2027-es EB, de addig is játszik majd a kvalifikációs meccseken. A munkájában tovább akarja fejleszteni magát a képalkotó diagnosztikában is.
A gyeplabda (gyephoki, field hockey) Angliából származó csapatsport, 1908 óta olimpiai játék. Két csapat, 10-10 mezőnyjátékos és 1-1 kapus játssza 4×15 perces játékidőben. A játék célja egy nagyjából focipálya méretű pályán kézilabda méretű kapuba juttatni a tömör műanyagból készült kb. 225 milliméter kerületű, mintegy 160 gramm súlyú labdát egy speciális ütővel. Világbajnokságot 4, Európa Bajnokságot 2 évente rendeznek. Nők legelőször az 1980-as moszkvai olimpián szerepeltek.
