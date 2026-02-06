Borzasztó tragédia! Hiába várt a mentőkre, elhunyt a nő

Egy nő tragikus mód elhunyt otthonában, miután 14 órát kellett várnia a sürgősségi orvosi ellátásra. A 39 éves Heather Louise Parkhill Deesideen található Garden City-i házában lett rosszul a mértéktelen alkoholfogyasztással összefüggő egészségügyi problémája miatt.

Hiába várt a mentőkre, elhunyt a nő Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az elhunyt nő életét megmenthették volna hamarabb

A segélyhívást 2025. április 7-én 20 óra 41 perckor adták le. A hívást tévesen hátrébb sorolták, emiatt később érkeztek ki a mentők a nőért. Április 8-án reggel több hívás is érkezett segélynyújtás céljából, de nem lehetett elérni a mentőket. Egy utolsó hívás után másnap 10 óra 41 perckor tették sürgősbe az esetet és siettek ki a nőért.

Heather ekkor már súlyos állapotban volt, elkezdték újraéleszteni, majdnem egy órán át. De ezek az erőfeszítések már hiábavalóak voltak, a nőt a helyszínen halottnak nyilvánították. A halottkém, John Gittens vizsgálatot indított április 9-én a nő halálának ügyében.

A halál okának zsírmájat állapították meg, amelyhez hozzájárult az orvosi beavatkozás késlekedése.

Halála egy krónikus túlzott alkoholfogyasztással összefüggő állapotból eredő végzetes esemény eredménye volt, de valószínű, hogy a halál megelőzhető lett volna korábbi orvosi beavatkozással, amely azonban nem állt rendelkezésre

- idézi a halottkém szavait a Mirror.

A jövőbeni halálesetek megelőzése végett jelentést adott le a Welsh Ambulance Services University NHS Trustnak. Szerinte a haláleset megelőzhető lett volna. Liam Williams, a Walesi Mentőszolgálat ügyvezető igazgatója részvétét fejezte ki a család felé és fejlesztéseket ösztönzött a területen.

„Ezek a fejlesztések együttesen további mentőautó-kapacitást szabadítanak fel, így gyorsabban tudunk reagálni azokra, akiknek a legnagyobb szükségük van ránk. Közvetlen kapcsolatban állunk Parkhill asszony családjával, hogy meghallgassuk aggodalmaikat és megválaszoljuk kérdéseiket.”