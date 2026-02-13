Az árréscsökkentés nagy mértékben segíti a családok pénztárcáját

Az árréscsökkentés fenntartásáról döntött a kormány, ezt Gulyás Gergely jelentette be a csütörtöki kormányinfón. A miniszter szerint az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz, így a januári 2.1 százalékos adathoz is. Ennek részleteiről Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője beszélt a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában.

Az árréscsökkentés miatt az infláció is mérséklődik .Fotó: Palóc André/ Facebook

Az árréscsökkentés hatásai és célja

Hogyha az árréscsökkentésről beszélünk, akkor nézzük meg, hogy mit tudtunk volna elérni anélkül. Azt tudtuk volna elérni, hogy a márciusi árakhoz képest az érintett termékeknél átlagosan valamivel több, mint 23 százalékos az ármérséklődés következett volna be.

– mondta Palóc André, aki hangsúlyozta, hogy az árréscsökkentés miatt majdnem negyedével lettek olcsóbbak az érintett termékek.

Éppen ezért mi ezt egy jó megoldásnak tartjuk. Első körben, február végéig volt meghosszabbítva, de májusig marad most. Közben azon is gondolkodunk, hogy általában véve bizonyos alapvető élelmiszerek esetén valamilyen szabályozás legyen arra vonatkozólag, hogy mennyit kereshet rajta a kereskedő, hogy mégse az legyen, mint az korábban volt jellemző, ha mondjuk egy doboz kék tejfölön többet keres a kereskedő, mint az összes többi szereplő, beleértve azt, aki tartotta a tehenet, feldolgozta azt a terméket, meg odaszállította.

– tette hozzá és megjegyzete, a másik fontos dolog, hogy az alapvető élelmiszereknél szeretnék azt elkerülni, hogy az árakban nagy kilengések legyenek.

Most azt lehet látni, az élelmiszereknél 1,3%-os az infláció, viszont hogyha kivesszük az éttermi szolgáltatást belőle akkor megkapjuk azt az adatot, hogy az előző év januárjához képest 2%-os a csökkenés átlagosan. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden termék olcsóbb lett, de az átlagos árszint az egy mégiscsak 2%-os mérséklődést tud előidézni.

És hogyha a kettőt egyszerre nézem, hogy közben a bérek reálértéken tudnak 5-6 százalékkal emelkedni, és egy átlagos inflációban pedig látok egy 2 százalékos csökkenést, a kettő együtt egy jó irányba hat, mert a bérek inkább kicsit növekednek, az árak pedig inkább kicsit mérséklődnek. Mit szólnak