Az árréscsökkentés nagy mértékben segíti a családok pénztárcáját
A kormány döntése értelmében májusig fennmarad az alapvető élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre vonatkozó árkorlátozó intézkedés, amely a kabinet szerint érdemben fékezi az inflációt. Az árréscsökkentés részleteiről pedig Palóc André beszélt hangsúlyozva: az intézkedés a családok pénztárcájában hagy milliárdokat és hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz.
Az árréscsökkentés fenntartásáról döntött a kormány, ezt Gulyás Gergely jelentette be a csütörtöki kormányinfón. A miniszter szerint az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz, így a januári 2.1 százalékos adathoz is. Ennek részleteiről Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője beszélt a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában.
Az árréscsökkentés hatásai és célja
Hogyha az árréscsökkentésről beszélünk, akkor nézzük meg, hogy mit tudtunk volna elérni anélkül. Azt tudtuk volna elérni, hogy a márciusi árakhoz képest az érintett termékeknél átlagosan valamivel több, mint 23 százalékos az ármérséklődés következett volna be.
– mondta Palóc André, aki hangsúlyozta, hogy az árréscsökkentés miatt majdnem negyedével lettek olcsóbbak az érintett termékek.
Éppen ezért mi ezt egy jó megoldásnak tartjuk. Első körben, február végéig volt meghosszabbítva, de májusig marad most. Közben azon is gondolkodunk, hogy általában véve bizonyos alapvető élelmiszerek esetén valamilyen szabályozás legyen arra vonatkozólag, hogy mennyit kereshet rajta a kereskedő, hogy mégse az legyen, mint az korábban volt jellemző, ha mondjuk egy doboz kék tejfölön többet keres a kereskedő, mint az összes többi szereplő, beleértve azt, aki tartotta a tehenet, feldolgozta azt a terméket, meg odaszállította.
– tette hozzá és megjegyzete, a másik fontos dolog, hogy az alapvető élelmiszereknél szeretnék azt elkerülni, hogy az árakban nagy kilengések legyenek.
Most azt lehet látni, az élelmiszereknél 1,3%-os az infláció, viszont hogyha kivesszük az éttermi szolgáltatást belőle akkor megkapjuk azt az adatot, hogy az előző év januárjához képest 2%-os a csökkenés átlagosan. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden termék olcsóbb lett, de az átlagos árszint az egy mégiscsak 2%-os mérséklődést tud előidézni.
És hogyha a kettőt egyszerre nézem, hogy közben a bérek reálértéken tudnak 5-6 százalékkal emelkedni, és egy átlagos inflációban pedig látok egy 2 százalékos csökkenést, a kettő együtt egy jó irányba hat, mert a bérek inkább kicsit növekednek, az árak pedig inkább kicsit mérséklődnek. Mit szólnak
A multik támadják ezeket az intézkedéseket
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy például a Spar és a Tesco felszólalt, árréscsökkentés ellen. Ezzel kapcsolatban Palóc André leszögezte, hogy Magyarországon nem veszteséggel működnek ezek a boltok, és azért nyitnak állandóan újabb és újabb üzletet.
Tehát azért Magyarországon megéri nekik létezni, megéri nekik újabb boltokat nyitni, egyáltalán nem arról van szó, hogy veszteséggel működnének, amikor arról panaszkodnak viszont, hogy hány milliárd forint ez nekik hetente, ami kiesik, akkor azt meg tudom fordítani, az annyi milliárd forint egészen pontosan, ami a családi kasszákban ott marad.
– fogalmazott.
Az árréscsökkentett rész az élelmiszerek esetén 10 százalékot, és a háztartási termékek esetén pedig 15 százalékot érint. A háztartási termékeknél például ilyen a pelenka, vagy a babaélelmiszer. Ezeknél azt látni, hogy szintén jóval 20 százalék feletti az átlagos ármérséklet, és még így is azért így is tudnak rajta keresni. Ennek ellenére a multik azon vannak, hogy a kormány kivezesse az árréscsökkentést.
Így alakulhat az infláció idén
A statisztika az év egészében, hogyha havonta nézem, akkor lehet olyan, hogy ennél magasabb lesz, de összességében az egész évet nézve igazából az a nagy kérdés, hogy ebből a 2-4 százalék közötti tartományban tud-e maradni, és mi arra számítunk, hogy igen, különösen úgy, hogy az árréscsökkentés májusig érvényben marad, és biztos lehet mindenki abban, hogy mellette, ahogy ígértük, üzemanyag ára sem lesz drágább, mint az átlaga a környékbeli országokban.
– magyarázta Palóc André és emlékeztetett, hogyha bárki akár a bankszektorban megpróbálni indokolatlan áremeléseket megcsinálni, akkor a kormány azonnal közbelép, ahogy azt tette tavaly is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre