Kastélyok, katedrálisok és pálinkatanyák – A hazai szeszipar építészeti ékszerei

Magyarország nemcsak a poharakba töltött nedűkre, hanem az azoknak otthont adó épületekre is büszke lehet. Legyen szó a budafoki mészkőbe vájt pezsgőbirodalomról, a kőbányai sörkatedrálisról vagy Tokaj modern üvegpalotáiról, a hazai alkoholgyárak önmagukban is megérnek egy látogatást.
Egy-egy külföldi vakáció alkalmával, ha nagyobb társaság jön össze és előkerülnek az alkoholos üvegek, a magyar ember előszeretettel nyilatkoztatja ki, hogy milyen minőségi italaink vannak. Elég csak arra gondolni, hogy a Magyarország területén működő alkoholgyárak közül mennyi építészeti csoda is található.
Ezek a legimpozánsabb alkoholgyárak Magyarországon
A hazai sörgyártás központja kétségkívül a kőbányai Dreher Sörgyárak területe. A vörös téglás, neoreneszánsz jegyeket mutató épületegyüttes igazi ipartörténeti kuriózum. A „kőbányai pincerendszerre” épült gyár hatalmas főzőháza és a gyár területén álló elegáns Dreher-villa a korabeli nagypolgári gazdagság és mérnöki precizitás szimbólumai. A Dreher Sörgyárak ma is folyamatosan modernizálódik, megőrizve egyúttal történelmi karakterét is. Hasonlóan modern komplexumnak számít a Pécsi Sörfőzde a Mecsek oldalában, amely karsztvízre épülve őrzi patinás megjelenését. Az 1848-ban alapított gyár épületei máig a városi tájkép meghatározó elemei - csakúgy, mint a hűség városának a Soproni Sörgyár.
Győr büszkesége: A likőrgyár
A Győri Likőrgyár története 1884-ig nyúlik vissza. Az egykori Szeszgyár és Finomító épületei Győr ipari negyedének meghatározó elemei voltak, és bár az évtizedek alatt sokat változott a környezet, a gyár ma is a régió egyik legfontosabb gazdasági és építészeti pontja.
Budapesti legendák: Zwack és Törley
A Ferencváros szívében álló Zwack Unicum gyár a Duna-parti panoráma része.
A jellegzetes téglaépület és a belső udvar a titkos receptúra misztikumát hordozza, miközben modern látogatóközpontja a legmagasabb turisztikai igényeket is kielégíti.
Budafokon pedig a Törley Pezsgőmanufaktúra várja a látogatókat. A lovagvár-szerű épület alatt egy 30 kilométeres pincerendszer húzódik, amely a világ egyik legnagyobb pezsgőérlelő helyszíne.
Pálinka és Bor: A vidék ékszerei
A békéscsabai Árpád Pálinkatanya az Alföld építészetét ötvözi a modern szeszfőzés funkcionális igényeivel, barátságos, mégis professzionális környezetet teremtve. Végül nem mehetünk el a Tokaji borvidék mellett sem, ahol a klasszikus, mohás falú pincék mellett olyan futurisztikus épületek is helyet kaptak, mint a Sauska vagy a Disznókő birtok központi épületei, amelyek nemzetközi építészeti díjakat is besöpörtek.
