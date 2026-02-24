Kastélyok, katedrálisok és pálinkatanyák – A hazai szeszipar építészeti ékszerei

Egy-egy külföldi vakáció alkalmával, ha nagyobb társaság jön össze és előkerülnek az alkoholos üvegek, a magyar ember előszeretettel nyilatkoztatja ki, hogy milyen minőségi italaink vannak. Elég csak arra gondolni, hogy a Magyarország területén működő alkoholgyárak közül mennyi építészeti csoda is található.

A magyar alkoholgyárak közül az egyik leginkább ámulatba ejtő a Zwack épülete. Fotó: posztos

Ezek a legimpozánsabb alkoholgyárak Magyarországon

A hazai sörgyártás központja kétségkívül a kőbányai Dreher Sörgyárak területe. A vörös téglás, neoreneszánsz jegyeket mutató épületegyüttes igazi ipartörténeti kuriózum. A „kőbányai pincerendszerre” épült gyár hatalmas főzőháza és a gyár területén álló elegáns Dreher-villa a korabeli nagypolgári gazdagság és mérnöki precizitás szimbólumai. A Dreher Sörgyárak ma is folyamatosan modernizálódik, megőrizve egyúttal történelmi karakterét is. Hasonlóan modern komplexumnak számít a Pécsi Sörfőzde a Mecsek oldalában, amely karsztvízre épülve őrzi patinás megjelenését. Az 1848-ban alapított gyár épületei máig a városi tájkép meghatározó elemei - csakúgy, mint a hűség városának a Soproni Sörgyár.

Győr büszkesége: A likőrgyár

A Győri Likőrgyár története 1884-ig nyúlik vissza. Az egykori Szeszgyár és Finomító épületei Győr ipari negyedének meghatározó elemei voltak, és bár az évtizedek alatt sokat változott a környezet, a gyár ma is a régió egyik legfontosabb gazdasági és építészeti pontja.

Budapesti legendák: Zwack és Törley

A Ferencváros szívében álló Zwack Unicum gyár a Duna-parti panoráma része.

A jellegzetes téglaépület és a belső udvar a titkos receptúra misztikumát hordozza, miközben modern látogatóközpontja a legmagasabb turisztikai igényeket is kielégíti.

Budafokon pedig a Törley Pezsgőmanufaktúra várja a látogatókat. A lovagvár-szerű épület alatt egy 30 kilométeres pincerendszer húzódik, amely a világ egyik legnagyobb pezsgőérlelő helyszíne.

Pálinka és Bor: A vidék ékszerei

A békéscsabai Árpád Pálinkatanya az Alföld építészetét ötvözi a modern szeszfőzés funkcionális igényeivel, barátságos, mégis professzionális környezetet teremtve. Végül nem mehetünk el a Tokaji borvidék mellett sem, ahol a klasszikus, mohás falú pincék mellett olyan futurisztikus épületek is helyet kaptak, mint a Sauska vagy a Disznókő birtok központi épületei, amelyek nemzetközi építészeti díjakat is besöpörtek.