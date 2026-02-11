RETRO RÁDIÓ

Álcahálót szőnek egy kollégium diákjai az áramkimaradás idején Ukrajnában

Nem egyszerű a diákok helyzete sem Ukrajnában. Olykor álcahálót is készítenek az iskolában a gyerekek. Továbbá igyekeznek legalább 18 fokra felfűteni a hálószobákat.

Álcahálót is készítenek az egyik ukrán kollégiumban a diákok, bár ez nem része a tanmenetnek. Az intézmény a fagy és az áramkimaradás miatt távoktatásra tért át, de néhány tanuló, akiknek nincs hova menni, még a kollégiumban lakik - írja riportjában a Suspilny.

Amikor tartósan elmegy az áram, az egyik ukrajnai kollégium diákjai álcahálót szőnek, társasjátékoznak vagy rajzolnak. A gyerekek a nap 24 órájában lakhatnak ebben az intézményben, de az időjárási körülmények és az áramkimaradások miatt a legtöbben most távoktatásban tanulnak.

Jelenleg csak öt gyermek lakik a kollégiumban – mondta Vitalij Verbivszkij, a líceum igazgatója. Béke idején itt 129 gyermek tanul – belső menekültek, alacsony jövedelmű családokból érkező diákok. 60 százalékuk a nap 24 órájában, a hét minden napján az intézményben él. Most azonban – magyarázta az igazgató – a hideg és az áramkimaradások miatt a diákok többségét távoktatásba küldték. 

„Ahol a gyerekek alszanak, igyekszünk legalább 18 fokos hőmérsékletet tartani, de néha ehhez elektromos fűtőtesteket is kell használnunk. Az iskolában persze kicsit alacsonyabb a hőmérséklet, mert itt most nincs tanítás.”

„Átálltunk olyan tűzhelyekre az étkezőben, amelyek kevesebb áramot fogyasztanak” – mondta Olga Nedopas alkalmazott. „Kevés gyerek van, így a főzni való mennyiség is kicsi.” Megemlíti, hogy a gyerekek káposztalevest, zabpelyhet kapnak, és az étlap szerint csahohbilit, ami egy csirkés étel.

A cserkaszi régióban jelenleg is áramszünetek vannak, akadozik a vízellátás, de ennek az iskolának van saját kútja, ami némileg könnyít a helyzetükön - írja a Ripost.

 

