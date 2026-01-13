RETRO RÁDIÓ

Sosem volt ilyen nagy a kontraszt a téli vidék és Budapest között – Galéria

Amikor a képek többet mondanak a szónál. Így néz ki a téli vidék és Budapest 2026-ban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 13:08
hóhelyzet 2026 vidék Budapest

A karácsonyra várt téli havazásból szilveszterkor ugyan kaptunk egy kis ízelítőt, ám az igazi hóesés 2026 elején érkezett meg. A hóhelyzet komoly kihívásokat hozott, összeült az operatív bizottság – országos szinten komoly munka vette kezdetét. Ugyanakkor, míg a vidék jól veszi az akadályokat, a Karácsony Gergely vezette főváros finoman szólva is komoly kihívásokat állít az autósok és a gyalogosok elé – szó szerint is. Galériában mutatjuk a különbséget a téli vidék és Budapest között.

a téli vidék és Budapest, Budapesten a forgalmasabb utakat sem takarították le
 Elképesztő a különbség a téli vidék és Budapest képe között. A fővárosban a forgalmasabb utakat sem takarították le (Fotó: MW)

Ekkora a kontraszt a téli vidék és Budapest között a 2026-os hóhelyzetben

Galériánkban megmutatjuk az ordító különbséget a megtisztított vidéki és Budapest, a magyar főváros saras, latyakos, hónedves utjai között.

Budapest elesett, vidéken jobb a helyzet

