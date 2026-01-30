RETRO RÁDIÓ

5 éves kislány jelentkezett a tehetségkutatóra – két nap alatt megtanult zongorázni

Először mindenki nevetett, hogy meg szeretné próbálni a versenyt, utólag mindenkinek a szája is tátva maradt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 16:00
TikTok tehetségkutató zongorista

Jelentkezett a tehetségkutatóra úgy, hogy még sosem zongorázott. Óriásit ment most TikTokon egy videó, melyben egy anyuka azt mutatja be, ahogy a kislánya nagy bizalommal sétál ki a garázsból, mögötte a nevetéssel küzdő apukája, aki éppen egy szintetizátort cipel.

Készül a tehetségkutatóra, két nap alatt megtanult zongorázni
Készül a tehetségkutatóra, két nap alatt megtanult zongorázni Fotó: TikTok

Jelentkezett a tehetségkutatóra

A kislányunk hazajött az iskolából, és elmondta, hogy benevezett az iskolai tehetségkutatóba zongorázni

– meséli az anyuka 5 éves kislánya történetét, miközben hallhatóan a nevetéssel küszködik.

De mi a csavar?

Soha életében nem zongorázott.

@_stephmorrison_ Haven't laughed this hard in a while. Man I love being a parent (especially with my green flag of a husband) and handling all curveballs my kids throw at us with humor. #fyp #thingskidsdo #parenthood #laughter ♬ Everybody Wants To Rule The World X Electric Love - darcy stokes

A videó hamar nagyon népszerűvé vált, már több mint 6 millió megtekintés van rajta. Sokan nevettek, voltak, akik csak aranyosnak találták. Azonban a történet nem állt meg itt. Alig telt el pár óra, már jött is az első fejlemény:

Mindannyiunkat meglepett, nagyon gyorsan tanul! 24 óra eltelt, 24 óra a fellépésig!

– írta a büszke anyuka bejegyzésében.

A következő napokban az anya továbbra is videókat osztott meg lánya gyakorlásáról. Az egyik klipben arról írt, hogy megtanította a lányát mosolyogni, ha valaha is elrontja, és végül a lánya fel is vette ezt a szokást, hogy megnevettesse.

@_stephmorrison_

This really has been such a rollercoaster 48 hours but her sillyness, confidence and attitdue have made it the most fun!! 🤪

♬ original sound - Steph | Motherhood + Wellness

Végül beküldték a meghallgatás felvételét. Egy másik bejegyzésben az anyuka megosztotta:

Ó, micsoda vad utazás volt az elmúlt 48 óra.

Az egészet végigkövette az internet, a People szerint rengeteg támogató üzenet érkezett a családnak. Annyi biztos, hogy ha a kislányból nem is lesz zongorista, ez a tehetségkutató örökké egy szép emlék marad a számukra.

 

