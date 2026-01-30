5 éves kislány jelentkezett a tehetségkutatóra – két nap alatt megtanult zongorázni
Először mindenki nevetett, hogy meg szeretné próbálni a versenyt, utólag mindenkinek a szája is tátva maradt.
Jelentkezett a tehetségkutatóra úgy, hogy még sosem zongorázott. Óriásit ment most TikTokon egy videó, melyben egy anyuka azt mutatja be, ahogy a kislánya nagy bizalommal sétál ki a garázsból, mögötte a nevetéssel küzdő apukája, aki éppen egy szintetizátort cipel.
Jelentkezett a tehetségkutatóra
A kislányunk hazajött az iskolából, és elmondta, hogy benevezett az iskolai tehetségkutatóba zongorázni
– meséli az anyuka 5 éves kislánya történetét, miközben hallhatóan a nevetéssel küszködik.
De mi a csavar?
Soha életében nem zongorázott.
A videó hamar nagyon népszerűvé vált, már több mint 6 millió megtekintés van rajta. Sokan nevettek, voltak, akik csak aranyosnak találták. Azonban a történet nem állt meg itt. Alig telt el pár óra, már jött is az első fejlemény:
Mindannyiunkat meglepett, nagyon gyorsan tanul! 24 óra eltelt, 24 óra a fellépésig!
– írta a büszke anyuka bejegyzésében.
A következő napokban az anya továbbra is videókat osztott meg lánya gyakorlásáról. Az egyik klipben arról írt, hogy megtanította a lányát mosolyogni, ha valaha is elrontja, és végül a lánya fel is vette ezt a szokást, hogy megnevettesse.
Végül beküldték a meghallgatás felvételét. Egy másik bejegyzésben az anyuka megosztotta:
Ó, micsoda vad utazás volt az elmúlt 48 óra.
Az egészet végigkövette az internet, a People szerint rengeteg támogató üzenet érkezett a családnak. Annyi biztos, hogy ha a kislányból nem is lesz zongorista, ez a tehetségkutató örökké egy szép emlék marad a számukra.
