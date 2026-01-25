Ónos eső: citromsárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Ónos eső Fotó: Unsplash

Ónos eső: kiadták a riasztást

Amennyiben az HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számol be a katasztrófavédelem. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követheted nyomon - írja a katasztrófavédelem.