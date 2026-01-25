RETRO RÁDIÓ

Ónos eső: citromsárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat

Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 07:55
Riasztás HungaroMet ónos eső figyelmeztetés

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

Ónos eső Fotó: Unsplash

Ónos eső: kiadták a riasztást

Amennyiben az HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számol be a katasztrófavédelem. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követheted nyomon - írja a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
