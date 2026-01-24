RETRO RÁDIÓ

Móring József a Háborúellenes Gyűlésen: Álljunk ki az értékeink mellett április 12-én

A Somogy vármegyei képviselőjelölt szerint veszélyben vannak a keresztény értékek.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár Móring József

Móring József képviselő-jelölt  azzal kezdte felszólalását a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen, hogy azt kell eldöntenie az embereknek, hogy kik vagyunk és mit akarunk megőrizni a következő generációnknak. Szerinte ugyanis veszélyben vannak a keresztény értékek. Ma a háború és az ellenőrizetlen migráció jelenti a legnagyobb veszélyt a keresztény értékeinkre.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
A Háborúellenes Gyűlés kaposvári állomásán is telt ház volt  

Mi nem akarjuk, hogy a gyermekeink fegyvert fogjanak más nemzetek gyermekeire

- jelentette ki Móring József, aki szerint azért is fontos, hogy kiálljunk azon értékek mellett, amelyek a történelem során biztosította fennmaradásunkat, mert Magyarországon kívül Európában jelenleg csak a Vatikán teszi meg ugyanezt.

Mutassuk meg, hogy elegen vagyunk, és az erő velünk van. Álljunk ki az értékeink mellett április 12-én!

- fejezte be a beszédét a politikus, amelyet a Ripost idézett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
