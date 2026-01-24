Móring József a Háborúellenes Gyűlésen: Álljunk ki az értékeink mellett április 12-én

Móring József képviselő-jelölt azzal kezdte felszólalását a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen, hogy azt kell eldöntenie az embereknek, hogy kik vagyunk és mit akarunk megőrizni a következő generációnknak. Szerinte ugyanis veszélyben vannak a keresztény értékek. Ma a háború és az ellenőrizetlen migráció jelenti a legnagyobb veszélyt a keresztény értékeinkre.

A Háborúellenes Gyűlés kaposvári állomásán is telt ház volt

Mi nem akarjuk, hogy a gyermekeink fegyvert fogjanak más nemzetek gyermekeire

- jelentette ki Móring József, aki szerint azért is fontos, hogy kiálljunk azon értékek mellett, amelyek a történelem során biztosította fennmaradásunkat, mert Magyarországon kívül Európában jelenleg csak a Vatikán teszi meg ugyanezt.

Mutassuk meg, hogy elegen vagyunk, és az erő velünk van. Álljunk ki az értékeink mellett április 12-én!

- fejezte be a beszédét a politikus, amelyet a Ripost idézett.