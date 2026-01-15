RETRO RÁDIÓ

Magyar Péter hazudott a váci képviselőjelöltjük "megtámadásáról"

Szimon Renáta ott sem volt, amikor az állítólagos "támadás" történt. A tiszás képviselőjelölt mindössze egy kérdést kapott, amire persze nem volt hajlandó válaszolni. Magyar Péter azt állította, az "Orbán-janicsárok" megtámadták Szimon Renátát, de természetesen ez nem volt igaz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 17:13
Tisza Párt Vác Magyar Péter Rád

A Magyar Nemzet írt már arról a szombaton kikerült felvételről, amelyből kiderült, hogy a Tisza Párt váci képviselőjelöltjére, Szimon Renátára rendőrt kellett hívni. A tiszás képviselőjelölt ugyanis megtámadta a Vác Online riporterét, aki a munkájának megfelelően kérdést tett fel. Magyar Péter persze ezt az esetet sem úgy mesélte el, ahogy történt.

Magyar Péter hazudott: Senki nem támadta meg a Tisza váci képviselőjelöltjét
Magyar Péter ismét hazudott; senki nem támadta meg Szimon Renátát. Fotó: Máté Krisztián / metropol

Magyar Péter újabb hazugsága – a tiszás képviselőjelölt ott sem volt

A Vác Online riportere egy olyan kérdést tett fel, hogy a képviselőjelölt a lakásügyi bizottság tagjaként miért támogatta a piaci alapú önkormányzati lakbérek további emelését a városban. A stáb beszámolója szerint a képviselőjelölt válasz helyett megfogta és eltakarta a kamera objektívjét. A helyszínen tartózkodó pártaktivisták és a média munkatársai közötti heves szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.

Ezután persze rögtön elindult a kifordított áldozat-narratíva. A mai napon Magyar Péter a következőképp beszélt az ügyről; 

Megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest megyei jelöltünket és az önkénteseinket Rád településén. A kocsmából ordítva kirohanó Orbán-janicsár felrúgta a TISZA pultját és fojtogatni kezdte az egyik önkéntesünket.

Rád polgármestere, Lieszkovszki Gábor a Vác Online kérdésére elmondta, hogy senkit nem támadtak meg, főleg nem Szimon Renátát, aki ott sem volt, csak később érkezett. 

Ahogy Bohár Dániel is fogalmazott: 87 nap és üzenhetünk neki

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu