Magyar Péter hazudott a váci képviselőjelöltjük "megtámadásáról"
Szimon Renáta ott sem volt, amikor az állítólagos "támadás" történt. A tiszás képviselőjelölt mindössze egy kérdést kapott, amire persze nem volt hajlandó válaszolni. Magyar Péter azt állította, az "Orbán-janicsárok" megtámadták Szimon Renátát, de természetesen ez nem volt igaz.
A Magyar Nemzet írt már arról a szombaton kikerült felvételről, amelyből kiderült, hogy a Tisza Párt váci képviselőjelöltjére, Szimon Renátára rendőrt kellett hívni. A tiszás képviselőjelölt ugyanis megtámadta a Vác Online riporterét, aki a munkájának megfelelően kérdést tett fel. Magyar Péter persze ezt az esetet sem úgy mesélte el, ahogy történt.
Magyar Péter újabb hazugsága – a tiszás képviselőjelölt ott sem volt
A Vác Online riportere egy olyan kérdést tett fel, hogy a képviselőjelölt a lakásügyi bizottság tagjaként miért támogatta a piaci alapú önkormányzati lakbérek további emelését a városban. A stáb beszámolója szerint a képviselőjelölt válasz helyett megfogta és eltakarta a kamera objektívjét. A helyszínen tartózkodó pártaktivisták és a média munkatársai közötti heves szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.
Ezután persze rögtön elindult a kifordított áldozat-narratíva. A mai napon Magyar Péter a következőképp beszélt az ügyről;
Megtámadták ma reggel Szimon Renáta Pest megyei jelöltünket és az önkénteseinket Rád településén. A kocsmából ordítva kirohanó Orbán-janicsár felrúgta a TISZA pultját és fojtogatni kezdte az egyik önkéntesünket.
Rád polgármestere, Lieszkovszki Gábor a Vác Online kérdésére elmondta, hogy senkit nem támadtak meg, főleg nem Szimon Renátát, aki ott sem volt, csak később érkezett.
Ahogy Bohár Dániel is fogalmazott: 87 nap és üzenhetünk neki
