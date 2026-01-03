RETRO RÁDIÓ

20 év után próbálta megtalálni gyerekkori levelezőtársát, majd elképesztő dolog történt

„Megtaláltam az egyik régi levelét, és nagyon szeretném újra megtalálni őt!” - írta a fiatal lány kétségbeesetten.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.03. 15:30
levél gyerekkor TikTok

Egy fiatal nő, Amy nem mindennapi lépésre szánta el magát, ugyanis úgy döntött, megkeresi egyiptomi gyerekkori levelezőtársát, miután rábukkant egy 20 évvel ezelőtt kapott levélre. A felkutatáshoz a közösségi médiában kért segítséget.

alt=A fiatal nő úgy döntött, hogy 20 év után felkeresi gyerekkori levelezőtársát
A fiatal nő úgy döntött, hogy 20 év után felkeresi gyerekkori levelezőtársát / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A gyerekkori levelezőtárs több évtized után került elő

Amy a TikTok felhasználóihoz fordult segítségért a levél küldőjének felkutatásához, akiről utoljára gyerekkorában hallott. A lány képet is megosztott a 20 évvel ezelőtti levélről.

Megtaláltam az egyik régi levelét, és nagyon szeretném újra megtalálni őt! TikTok, kérlek tedd a dolgod, és segíts megtalálni a majdnem 20 évvel ezelőtti levelezőtársamat! Hana volt a neve. Egyiptomból származott

- írta Amy TikTok oldalán.

Amy csatolt egy útlevélfotót, valamint több más képet Hanáról gyerekkorából.

Voltak testvérei. Ezek az egyetlen fotók, amik megvannak róla. Küldött nekem egy [2008-as] naptárat. Azt hiszem, nagyjából velem egyidős volt, így most körülbelül 28 éves lehet. Azt hiszem, valamikor 2008-ban szakadt meg a kapcsolatunk. Remélem, jól vagy, Hana

- tette hozzá a fiatal lány.

Kevesebb, mint 5 napon belül Amy felhívása vírusként terjedt el a közösségi médiában, amit több millióan láttak és megosztottak. Ráadásul több hozzászóló is megerősítette, hogy igenis TikTokon keresztül is meg lehet találni az elveszett, gyerekkori barátságokat. 

A poszt közzététele után öt nappal Hana felvette a kapcsolatot Amyel.

A TikTok megtette a varázslatát! Sikerült. Köszönöm, hogy segítettetek két kislánynak különböző országokból, közel 20 év után

- örvendezett Amy.

Egy TikTok felhasználó azonban óvatosságra intette a fiatal lányt számos veszélyre figyelmeztetve, de a lánynak határozott meggyőződése volt, hogy az egykori levelezőtársával kommunikál, hiszen ugyanaz a vezetékneve, amit eredetileg nem osztott meg, és olyan dolgokról beszélt, amiket más nem tudhatna -írja a The Mirror.

A gyerekkori levelezőtárs megtalálásának siker története a LINKRE KATTINTVA megtekinthető!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu