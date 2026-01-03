20 év után próbálta megtalálni gyerekkori levelezőtársát, majd elképesztő dolog történt
„Megtaláltam az egyik régi levelét, és nagyon szeretném újra megtalálni őt!” - írta a fiatal lány kétségbeesetten.
Egy fiatal nő, Amy nem mindennapi lépésre szánta el magát, ugyanis úgy döntött, megkeresi egyiptomi gyerekkori levelezőtársát, miután rábukkant egy 20 évvel ezelőtt kapott levélre. A felkutatáshoz a közösségi médiában kért segítséget.
A gyerekkori levelezőtárs több évtized után került elő
Amy a TikTok felhasználóihoz fordult segítségért a levél küldőjének felkutatásához, akiről utoljára gyerekkorában hallott. A lány képet is megosztott a 20 évvel ezelőtti levélről.
Megtaláltam az egyik régi levelét, és nagyon szeretném újra megtalálni őt! TikTok, kérlek tedd a dolgod, és segíts megtalálni a majdnem 20 évvel ezelőtti levelezőtársamat! Hana volt a neve. Egyiptomból származott
- írta Amy TikTok oldalán.
Amy csatolt egy útlevélfotót, valamint több más képet Hanáról gyerekkorából.
Voltak testvérei. Ezek az egyetlen fotók, amik megvannak róla. Küldött nekem egy [2008-as] naptárat. Azt hiszem, nagyjából velem egyidős volt, így most körülbelül 28 éves lehet. Azt hiszem, valamikor 2008-ban szakadt meg a kapcsolatunk. Remélem, jól vagy, Hana
- tette hozzá a fiatal lány.
Kevesebb, mint 5 napon belül Amy felhívása vírusként terjedt el a közösségi médiában, amit több millióan láttak és megosztottak. Ráadásul több hozzászóló is megerősítette, hogy igenis TikTokon keresztül is meg lehet találni az elveszett, gyerekkori barátságokat.
A poszt közzététele után öt nappal Hana felvette a kapcsolatot Amyel.
A TikTok megtette a varázslatát! Sikerült. Köszönöm, hogy segítettetek két kislánynak különböző országokból, közel 20 év után
- örvendezett Amy.
Egy TikTok felhasználó azonban óvatosságra intette a fiatal lányt számos veszélyre figyelmeztetve, de a lánynak határozott meggyőződése volt, hogy az egykori levelezőtársával kommunikál, hiszen ugyanaz a vezetékneve, amit eredetileg nem osztott meg, és olyan dolgokról beszélt, amiket más nem tudhatna -írja a The Mirror.
A gyerekkori levelezőtárs megtalálásának siker története a LINKRE KATTINTVA megtekinthető!
