20 év után próbálta megtalálni gyerekkori levelezőtársát, majd elképesztő dolog történt

Egy fiatal nő, Amy nem mindennapi lépésre szánta el magát, ugyanis úgy döntött, megkeresi egyiptomi gyerekkori levelezőtársát, miután rábukkant egy 20 évvel ezelőtt kapott levélre. A felkutatáshoz a közösségi médiában kért segítséget.

A fiatal nő úgy döntött, hogy 20 év után felkeresi gyerekkori levelezőtársát / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A gyerekkori levelezőtárs több évtized után került elő

Amy a TikTok felhasználóihoz fordult segítségért a levél küldőjének felkutatásához, akiről utoljára gyerekkorában hallott. A lány képet is megosztott a 20 évvel ezelőtti levélről.

Megtaláltam az egyik régi levelét, és nagyon szeretném újra megtalálni őt! TikTok, kérlek tedd a dolgod, és segíts megtalálni a majdnem 20 évvel ezelőtti levelezőtársamat! Hana volt a neve. Egyiptomból származott

- írta Amy TikTok oldalán.

Amy csatolt egy útlevélfotót, valamint több más képet Hanáról gyerekkorából.

Voltak testvérei. Ezek az egyetlen fotók, amik megvannak róla. Küldött nekem egy [2008-as] naptárat. Azt hiszem, nagyjából velem egyidős volt, így most körülbelül 28 éves lehet. Azt hiszem, valamikor 2008-ban szakadt meg a kapcsolatunk. Remélem, jól vagy, Hana

- tette hozzá a fiatal lány.

Kevesebb, mint 5 napon belül Amy felhívása vírusként terjedt el a közösségi médiában, amit több millióan láttak és megosztottak. Ráadásul több hozzászóló is megerősítette, hogy igenis TikTokon keresztül is meg lehet találni az elveszett, gyerekkori barátságokat.

A poszt közzététele után öt nappal Hana felvette a kapcsolatot Amyel.

A TikTok megtette a varázslatát! Sikerült. Köszönöm, hogy segítettetek két kislánynak különböző országokból, közel 20 év után

- örvendezett Amy.

Egy TikTok felhasználó azonban óvatosságra intette a fiatal lányt számos veszélyre figyelmeztetve, de a lánynak határozott meggyőződése volt, hogy az egykori levelezőtársával kommunikál, hiszen ugyanaz a vezetékneve, amit eredetileg nem osztott meg, és olyan dolgokról beszélt, amiket más nem tudhatna -írja a The Mirror.

