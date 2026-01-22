Most érkezett: Frontálisan ütközött össze két autó Tatabányánál
Tatabánya és Szárliget közt történt a baleset. Frontálisan ütközött két autó.
Frontálisan ütközött össze két gépkocsi Tatabánya és Szárliget között – közölte a Katasztrófavédelem csütörtök este. Az 1-es főút és a 8101-es út találkozásánál, a szárligeti elágazásnál történt a baleset. A tatabányai hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították.
A balesethez a mentők is kiérkeztek, a hatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre