Most érkezett: Frontálisan ütközött össze két autó Tatabányánál

Frontálisan ütközött össze két gépkocsi Tatabánya és Szárliget között – közölte a Katasztrófavédelem csütörtök este. Az 1-es főút és a 8101-es út találkozásánál, a szárligeti elágazásnál történt a baleset. A tatabányai hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították.

Frontális baleset: A mentők rohantak, hogy segítsenek Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

A balesethez a mentők is kiérkeztek, a hatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak.