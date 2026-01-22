RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: Frontálisan ütközött össze két autó Tatabányánál

Tatabánya és Szárliget közt történt a baleset. Frontálisan ütközött két autó.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 21:20
baleset Tatabánya Tatabányai mentőszolgálat

Frontálisan ütközött össze két gépkocsi Tatabánya és Szárliget között – közölte a Katasztrófavédelem csütörtök este. Az 1-es főút és a 8101-es út találkozásánál, a szárligeti elágazásnál történt a baleset. A tatabányai hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították.

Frontális baleset: A mentők rohantak, hogy segítsenek
Frontális baleset: A mentők rohantak, hogy segítsenek Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock

A balesethez a mentők is kiérkeztek, a hatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu