Többszörösen visszaeső, erőszakos bűnöző a Szőlő utcai videó főszereplője

Évek óta Tökölön tartják fogva.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.11. 08:29
A Ripost információi szerint többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző a széles körben terjesztett videón szereplő személy. 

Több alkalommal is elítélték már rablás, testi sértés és lopás miatt. Először még fiatalkorúként, így került 10 évvel ezelőtt a Szőlő utcai javítóintézetbe, ahol már a kezdetektől erőszakos, agresszív fellépéséről lett ismert. A Szőlő utcában 11 hónapon át tartották fogva.

A bűncselekménysorozat folytatódott, 2024-ben hivatalos személy elleni erőszakért ítélték el több éves börtönbüntetésre az akkor már 25 éves férfit.

 A jogerős ítélet alapján most a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet börtönében tartják fogva.

 

 

