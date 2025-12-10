Szexuális erőszak, emberölés, terrorcselekménnyel fenyegetés – ezért tartják fogva a Szőlő utcai fiatalokat
Letartóztatásukat súlyos bűncselekmények miatt bíróság rendelte el.
57-en vannak az intézetben, akiket a bíróság ítélt el, vagy döntött előzetes letartóztatásukról - írta meg a Mandiner.
Nem éppen ártatlan, családokból „kiszakított” fiatalkorúakkal van tele az a Szőlő utcai javítóintézet, amely a héten ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, az új igazgató több intézetben lakót is bántalmazhatott. Kovács-Buna Károly a videók kikerülése után le is mondott posztjáról, közben újabb nyomozás indult a kormány pedig közbelépett és a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is.
A rendőrség veszi át azoknak a javítóintézeteknek a felügyeletét és irányítását, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok. A kormány a Szőlő utcai intézet körüli botrány miatt lépett közbe.
A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről. 57 elítélt van jelenleg az intézményben, akiknek a bíróság döntött az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről.
A fiatalkorúak közül 27-en rablás miatt, négyen szexuális erőszak miatt, hárman emberölés miatt, ketten terrorcselekménnyel fenyegetés miatt,
öten lopás miatt, egy ember kerítés miatt, öt fiatal súlyos testi sértés miatt, egy magánlaksértés, egy zsarolás, négy kifosztás, egy személyi szabadság megsértése miatt, egy fiatal jármű önkényes elvétele, egy kábítószer-kereskedelem és egy garázdaság miatt van az intézményben.
Megjelent a rendelet
A Kormányinfó után nem sokkal – ahogyan azt a miniszter ígérte – megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a rendőrség felügyelete alá helyezett öt javítóintézetet. A rendelet értelmében a rendőrség a javítóintézetben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít.
A rendőrség rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti ellátottakkal szemben alkalmazható intézkedésekről, és a velük való jogszerű bánásmódról.
A rendőri jelenlét keretében biztosítani kell, hogy a javítóintézeti ellátottak a rendőrnek – a javítóintézet alkalmazottainak jelenléte, tudomása vagy jóváhagyása nélkül – zavartalanul beszámolhassanak az őket ért jogsértésekről.
A Szőlő utcai esetre azért derült fény, mert korábban a kormány elrendelte az ellenőrzést. A nevelőintézetben történtekkel kapcsolatban Pintér Sándor belügyminiszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy nyomozás folyik az ügyészség vezetésével. A nyomozás során letartóztatások történtek és több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás van folyamatban. Az intézkedéseknek köszönhetően olyan túlkapásokra, bűncselekményekre, amiket kedden is láthattunk, nem fog többet sor kerülni a miniszter ígérete szerint.
„Azt reméljük, hogy ezzel sikerül véget venni azoknak az állapotoknak, amikor bűncselekményeket lehet elkövetni az ilyen intézetekben. A mostani ügyek azért kerültek napvilágra, mert a kormány valamennyi, ebben a szektorban dolgozó ember ellen elrendelte az átvizsgálást. A kormány mindennemű erőszakot elítél, különösen a fiatalokkal szembeni erőszakot, még akkor is, ha ez az erőszak egy büntetés-végrehajtási intézetben történt” – tette hozzá Gulyás Gergely.
