Szalai Zoltán a Háborúellenes Gyűlésen: Igazság és valóság – mind a kettő a mi oldalunkon
A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.
A Szegeden tartott Háborúellenes Gyűlésen sok program váltja egymást. A színpadon zajló panelbeszélgetés során Halkó Petra, XXI. Század Intézet vezető elemzője, Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, prof. dr. Dux László kutatóorvos, a Gál Ferenc Egyetem rektora és Szalai Zoltán a Mandiner lapigazgatója, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója egyetértett abban, hogy a magyar népnek meglehetősen nagy igénye van a szabadságra.
Ezért is kiemelten fontos napjainkban a békére való törekvés. Mint Szalai Zoltán mondta, „nagyon fontos az igazság és a valóság, és mind a kettő a mi oldalunkon áll.”
