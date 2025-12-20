RETRO RÁDIÓ

Szalai Zoltán a Háborúellenes Gyűlésen: Igazság és valóság – mind a kettő a mi oldalunkon

A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 12:54
A Szegeden tartott Háborúellenes Gyűlésen sok program váltja egymást.  A színpadon zajló panelbeszélgetés során Halkó Petra, XXI. Század Intézet vezető elemzője, Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, prof. dr. Dux László kutatóorvos, a Gál Ferenc Egyetem rektora és Szalai Zoltán a Mandiner lapigazgatója, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója egyetértett abban, hogy a magyar népnek meglehetősen nagy igénye van a szabadságra. 

Ezért is kiemelten fontos napjainkban a békére való törekvés. Mint Szalai Zoltán mondta, „nagyon fontos az igazság és a valóság, és mind a kettő a mi oldalunkon áll.”

