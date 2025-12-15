Szörnyű hírre ébredt az ország 26 évvel ezelőtt ezen a napon - leégett egy fontos létesítmény

Így égett le a Budapest Sportcsarnok, az akkor legnagyobb stadion

1999. december 15-én alig három óra alatt leégett az 1982-ben megnyitott fedett stadion, ahol sporteseményeket, koncerteket és más rendezvényeket, köztük karácsonyi vásárokat is tartottak. A tűz épp az egyik árusító pavilonban keletkezett. A Budapest Sportcsarnok (BS) Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka volt, amit Kiss István Ybl Miklós-díjas építész tervezett. A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésénél, a Népstadion szomszédságában állt. A 17 évig fennálló sportlétesítményben nem ez volt az első tűzeset, 1984. január 21-én is volt egy, a BS árkádja alatt, amely átterjedt az épület alagsorának néhány helyiségére. A nagy erőkkel a helyszínre érkező tűzoltóegységek azt a tüzet rövid időn belül eloltották. Az 1999. december 15-én hajnali 5 óra 7 perckor észlelt tüzet viszont ötven tűzoltóval sem sikerült gyorsan megfékezni, de az épületben tartózkodó tizenhat főnyi személyzetet sikerült kimenteni. A tüzet a küzdőtéren rendezett karácsonyi vásárban égve felejtett gyertya okozta. A Budapest Sportcsarnok helyén most a 2003-ban átadott Budapest Sportaréna áll, amit ma már Papp László Budapest Sportarénának hívnak - olvasható a Wikipédián.

Egy híres matematikus született ezen a napon

Bolyai János matematikus 1802. december 15-én született Kolozsváron. Az egyik leghíresebb, legeredetibb gondolkodásúnak tartott magyar matematikus 1831-ben megjelent Appendix című művével megalkotta a nemeuklideszi geometriát, ami a 20. század fizikai elméleteinek alapja lett. Majdnem egy évszázaddal Einstein előtt megfogalmazta Einstein gravitációértelmezésének a célkitűzését.

Donald kacsa és Miki egér megalkotója ezen a napon hunyt el

December 15-én hunyt el Walt Disney amerikai trükkfilmrajzoló, producer és filmrendező, Miki egér és Donald kacsa figurájának megalkotója, méghozzá 1966-ban, a kaliforniai Burbankban, 65 éves korában. Walter Elais Disney 1922-től kísérletezett rajztrükkfilmekkel, Miki egér pedig már első filmjében, 1926-ban sztár lett. Az első egész estét betöltő rajzfilmje a Hófehérke és a hét törpe volt 1937-ben, ami óriási kasszasikert aratott. A trükkfilm atyja természeti és dokumentumfilmeket is készített.