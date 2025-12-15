Szörnyű hírre ébredt az ország 26 évvel ezelőtt ezen a napon - leégett egy fontos létesítmény
Több mint negyed évszázada égett porig a főváros akkor legnagyobb fedett stadionja, a Kiss István által tervezett Budapest Sportcsarnok. A tüzet valószínűleg egy karácsonyi árus okozta. Ez történt azon a tragikus napon.
Így égett le a Budapest Sportcsarnok, az akkor legnagyobb stadion
1999. december 15-én alig három óra alatt leégett az 1982-ben megnyitott fedett stadion, ahol sporteseményeket, koncerteket és más rendezvényeket, köztük karácsonyi vásárokat is tartottak. A tűz épp az egyik árusító pavilonban keletkezett. A Budapest Sportcsarnok (BS) Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka volt, amit Kiss István Ybl Miklós-díjas építész tervezett. A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésénél, a Népstadion szomszédságában állt. A 17 évig fennálló sportlétesítményben nem ez volt az első tűzeset, 1984. január 21-én is volt egy, a BS árkádja alatt, amely átterjedt az épület alagsorának néhány helyiségére. A nagy erőkkel a helyszínre érkező tűzoltóegységek azt a tüzet rövid időn belül eloltották. Az 1999. december 15-én hajnali 5 óra 7 perckor észlelt tüzet viszont ötven tűzoltóval sem sikerült gyorsan megfékezni, de az épületben tartózkodó tizenhat főnyi személyzetet sikerült kimenteni. A tüzet a küzdőtéren rendezett karácsonyi vásárban égve felejtett gyertya okozta. A Budapest Sportcsarnok helyén most a 2003-ban átadott Budapest Sportaréna áll, amit ma már Papp László Budapest Sportarénának hívnak - olvasható a Wikipédián.
Egy híres matematikus született ezen a napon
Bolyai János matematikus 1802. december 15-én született Kolozsváron. Az egyik leghíresebb, legeredetibb gondolkodásúnak tartott magyar matematikus 1831-ben megjelent Appendix című művével megalkotta a nemeuklideszi geometriát, ami a 20. század fizikai elméleteinek alapja lett. Majdnem egy évszázaddal Einstein előtt megfogalmazta Einstein gravitációértelmezésének a célkitűzését.
Donald kacsa és Miki egér megalkotója ezen a napon hunyt el
December 15-én hunyt el Walt Disney amerikai trükkfilmrajzoló, producer és filmrendező, Miki egér és Donald kacsa figurájának megalkotója, méghozzá 1966-ban, a kaliforniai Burbankban, 65 éves korában. Walter Elais Disney 1922-től kísérletezett rajztrükkfilmekkel, Miki egér pedig már első filmjében, 1926-ban sztár lett. Az első egész estét betöltő rajzfilmje a Hófehérke és a hét törpe volt 1937-ben, ami óriási kasszasikert aratott. A trükkfilm atyja természeti és dokumentumfilmeket is készített.
Ganz Ábrahámra is sokan emlékeznek ma
A magyar feltaláló, gyáriparos, a magyar nehézipar egyik megteremtője, vasöntőmester 1867-ben ezen a napon hunyt el. Első kis műhelyét 1844-ben nyitotta meg Budán, ahol öntöttvas tárgyakat készített, és nagy szorgalommal lassanként tekintélyt vívott ki magának. A Lánchíd vastartóit is ő készítette. Vállalata fejlődésében a szabadságharc hozott némi megtorpanást, ágyúkat öntött ugyanis a honvédseregnek, és ezért Világos után elítélték. 1854-ben azonban már újabb fordulóponthoz érkezett az üzeme, saját fejlesztése eredményeként kéregöntésű vasúti kerekeket kezdett gyártani. Eljárását szabadalmaztatta, és kerekeivel európai hírnevet szerzett. Időközben profilját kibővítve malomipari berendezések készítését is elkezdte, és árui sok ipari kiállításon nyertek díjakat.
Három helyen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Duna Plazában (1138. Budapest, Váci út 178.)
Ma is borult, párás időnk lesz
A koponyeg.hu szerint hétfőn többnyire borult, párás időre számíthatunk (akár ködszitálással), de időnként elvékonyodhat a felhőzet. A maximum +5 fok körül várható.
Lesz jónéhány forgalmi változás
- A BKK szerint lezárás lesz a VI. kerületben, a Paulay Ede utcában december 15., hétfő 07:00 és december 16., kedd 16:00 óra között.
- Éjszakai sávlezárás lesz az Astorián hétfő 23:00 és december 16., kedd 03:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani a III. kerületben a Vörösvári út–Vihar utca és a IV., Szilágyi utca–Görgey Artúr utca csomópontban 08:30-14:00 óra között.
- Lezárás lesz a XIII., Petneházy utcában is hétfő 07:00 és december 16., kedd 20:00 óra között.
- Félpályás lezárás várható a III. kerületben, az Erdőalja úton 08:00-12:00 óra között.
Mától megszűnik a Messenger, de nem mindenhol
A Meta bejelentése értelmében végleg megszüntetik a macOS és Windows operációs rendszerekre fejlesztett, dedikált asztali alkalmazást, a Messengert. A felhasználóknak december 15-ig, vagyis még ma van idejük átállni, ezt követően az applikációk elérhetetlenné válnak. A leállás után azok, akik számítógépen szeretnének csevegni, már csak a Facebook vagy a Messenger webes felületét, illetve a Windows operációs rendszerre elérhető Facebook-alkalmazást használhatják.
