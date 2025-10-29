Világhírű utasok legjobb pillanatai a Liszt Ferenc repülőtéren - Galéria

A hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évek Magyarországon különleges időszak volt: a vasfüggöny mögött is élt a mozi iránti rajongás, és amikor egy világsztár érkezett, az esemény a sajtó, a filmhíradók és a rajongók számára egyaránt szenzációnak számított. Retró képeken a múlt varázsa, nézd meg most!

Retró Budapest: Simone Signoret színművésznő és férje Yves Montand sanzonénekes és filmszínész. A háttérben a Polskie Linie Lotnicze LOT lengyel légitársaság Douglas DC-3 / C-47 típusú repülőgépe látható. 1957 Fortepan / Bauer Sándor

Híres emberek a repülőtéren – retró képeken a történelem

Ferihegy, mai nevén a Liszt Ferenc repülőtér igazán személyes hely volt. A fotókon mosolygó színészeket látunk, akik virágcsokrot vesznek át, vagy integetnek a repülőgép lépcsőjén. A magyar filmgyártásnak köszönhetően, különösen a Mafilm és a koprodukciók révén, számos nemzetközi sztár fordult meg itt. 1957-ben például Simone Signoret színművésznő és férje, Yves Montand sanzonénekes és filmszínész érkezett Budapestre.

A későbbi években a repülőtér igazi társasági helyszínné vált. Itt szállt le többek között Melissa Tyler Wackerman, Disneyland nagykövete Mickey egér (Mickey Mouse) rajzfilmfigurájával. De hazai sztárok is gyakori vendégek voltak: Törőcsik Mari, Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva vagy Bujtor István gyakran indultak innen nemzetközi filmfesztiválokra, díjátadókra.

A nyolcvanas években, a politikai enyhülés idején, Ferihegy már valódi nemzetközi találkozóhely lett. A régi képeken láthatunk manökeneket, olimpiai bajnokokat és a kilátón lévő emberek sokaságát.

A Ferihegyen készült fotók nemcsak hírességek pillanatait őrzik, hanem egy korszak hangulatát is: a kíváncsiságot, az örömöt, a nemzetközi nyitás reményét. Ma, amikor a repülőtér modern, forgalmas, és az érkezések többnyire villámgyorsak, különösen érdekes visszanézni ezeket a képeket. Az emberi közelség, a személyes találkozások varázsa, a film és a valóság határán játszódó jelenetek – mindez a Liszt Ferenc repülőtér történetének elválaszthatatlan része marad.

A régi filmhíradók felvételei és a fekete-fehér fotók ma már archív kincsek: apró időkapszulák, amelyekben a csillogás és a hétköznapiság különös elegye őrződik. Ferihegy így nemcsak a magyar légiközlekedés múltját, hanem a fotórajongók kollektív emlékezetét is őrzi, azt a pillanatot, amikor a repülőgép ajtajában megjelent egy sztár, és egy ország egyszerre vett mély levegőt az izgalomtól.