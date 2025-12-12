RETRO RÁDIÓ

Két gyermekét hagyta hátra: elrontott orrműtét után halt meg az édesanya

A családja most igazságot követel. Állítólag a szükségesnél nagyobb adag érzéstelenítőt kapott orrműtétje előtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 20:30
vizsgálat tragédia család kétgyermekes édesanya orrműtét orvos

A 37 éves Miriam Mitma Yalli november 10-én esett át egy orrműtéten, miután megfelelt a beavatkozás előtt elvégzett vizsgálatokon. Azonban a kétgyermekes édesanyának a családtagjai úgy vélik, hogy a kelleténél nagyobb adag érzéstelenítőt adtak be neki az orvosok. A beadást követő percekben Miriamnak állítólag leállt a szíve.

Az ártalmatlannak tűnő orrműtét végzetes lett egy kétgyermekes édesanyának
Fotó: Képünk illusztráció/pexels.com

Kétgyermekes anyát veszítettek el egy rutin orrműtét után – a család most igazságot követel

Napokig tartó intenzív ápolás után a kétgyermekes édesanyánál hipoxikus-anoxikus leukoencephalopátiát diagnosztizáltak, amely az agy egy súlyos oxigénhiányával járó állapot. Miriam, akinek 15 és 5 éves gyermekei vannak, december 8-án halt meg egy perui kórházban, Huancayóban.

Férje, Daniel Gómez Rufasto vizsgálatot követel.

Miriam családja bírálta az orvost, és azzal vádolta, hogy nem volt megfelelően képzett a műtéthez.

Az áldozat édesanyja megtörve így nyilatkozott lánya haláláról: 

A lányom egészséges volt, csak egy műtét volt, és ez történt.

A családtagok és a helyiek tüntetést szerveztek a Hualhuasi Közigazgatási Minisztérium székhelyén, hogy igazságot követeljenek Miriam számára.

A hatóságok még mindig a boncolás eredményére várnak, hogy eldöntsék a további lépéseket. Továbbra is tanúvallomásokat és információkat gyűjtenek, hogy tisztázzák az áldozat hirtelen egészségromlásának körülményeit – számolt be róla a The Sun.

 

 

