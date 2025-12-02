"Ki akartam ugrani a testemből": Életveszélyes fájdalmakat élt át a szépészeti műtétek után a kétgyermekes édesanya

Majdnem belehalt törökországi zsírleszívásába, hasplasztikájába, továbbá fenék- és mellnövelő műtétjébe egy 30 éves anya, aki azért vállalta be az operációkat, mert két fia szülése után nem érezte jól magát a bőrében. Kayleigh Lewis a procedúrákért összesen 7300 fontot, kb. 3 millió forintot fizetett ki. A hét órás beavatozás után azonban hiába voltak iszonyatos fájdalmai, az orvosok közölték vele, alkalmas az Angliába való visszarepülésre. Csakhogy, amit hazaért kiderült, a műtét miatt életveszélyes szepszis alakult ki nála, ami miatt két hónapig kezelték kórházban és fent állt a veszélye, hogy soha több nem tud majd járni.

Majdnem belehalt törökországi szépészeti műtétjébe az anya. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Lewis a borzalmak fényében rendkívül megbánta a beavatkozást és most nőket figyelmeztet a műtét veszélyeire:

Ne csináljátok. Nem az, aminek beállítják. A műtét után, amint felébredtem, azt kívántam, bárcsak ne tettem volna. Két gyereket szültem, de ezt a fájdalmat nem lehet leírni. A műtét utáni első napon nem tudtam megmozdulni. Felülni sem

- emlékezett vissza az kétgyermekes anya, akit gyógyulatlan sebekkel engedtek útjára Törökországban, ami miatt Angliában a leszállást követően szinte rögtön a sürgősségin kötött ki, ahol egyből fény derült a szepszisre. Ez egy olyan életveszélyes állapot, amely során a test a saját szerveit és szöveteit kezdi támadni egy fertőzés miatt.

Nem gondolta, hogy életveszélybe kerül a törökországi műtét miatt

Lewisnak a diagnózist követően újabb műtétre volt szüksége, hogy „kiszívják” a fertőzött anyagot, majd végül két hónapot töltött még kórházban. Újra kellett tanulnia járni, de maradandó gondjai is lettek: a mai napig hát- és lábfájdalmakkal küzd, habár a török plasztika immáron másfél éve történt.

Tudtam, hogy vannak kockázatok, de azt gondoltam, ha egy hiteles helyre megyek, semmi rossz nem történhet. Amint kijöttem a műtőből, tudtam, hogy valami nincs rendben. Olyan fájdalmaim voltak, hogy ki akartam volna ugrani a saját testemből. Amikor leszálltam a gépről az Egyesült Királyságban, egyenesen kórházba mentem. Ott tályogokat találtak a fenekemben, amelyek szepszist okoztak. Az orvosok azt gyanították, hogy a fenékemelő műtét során használt eszközök okozhatták a fertőzést. A fertőzött zsír és vér az idegekre nehezedett, ami iszonyatos fájdalmat okozott. Az egész rendkívül traumatikus volt. Rájöttem, hogy amit a közösségi médiában lát az ember, az nem mindig a valóság

- idézte az anyát a Mirror.