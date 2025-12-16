Orbán Viktor: Nem csoda, hogy a gazdák fel vannak háborodva!

„Valahonnan el kell venniük azt a pénzt, amit Ukrajnának akarnak adni. Ezért megvágják az agrárpénzeket. Nem csoda, hogy a gazdák fel vannak háborodva!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: Valahonnan el kell venniük azt a pénzt, amit Ukrajnának akarnak adni (Fotó: NurPhoto via AFP)

A miniszterelnök a hétfői, vele készült Patrióta interjúból tett közzé egy fontos részletet. Mutatjuk: