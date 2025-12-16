Orbán Viktor: Nem csoda, hogy a gazdák fel vannak háborodva!
Erős és fontos részlet a Patrióta interjúból.
„Valahonnan el kell venniük azt a pénzt, amit Ukrajnának akarnak adni. Ezért megvágják az agrárpénzeket. Nem csoda, hogy a gazdák fel vannak háborodva!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök a hétfői, vele készült Patrióta interjúból tett közzé egy fontos részletet. Mutatjuk:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre