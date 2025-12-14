RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor nagyon határozott: „Sorsváltoztatásra szerződtem”

A mohácsi Háborúellenes Gyűlés újabb hatalmas sikert aratott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 14:44
mohácsi háborúellenes gyűlés orbán viktor

Ahogy arról a Metropol beszámolt, a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen, a háborús gondolkodás ellen álltak ki a békepárti magyarok. Orbán Viktor miniszterelnök korábban köszönetet is mondott az egybegyűlteknek. 

Miután én ügye sorsváltoztatásra szerződtem, nem egyszerűen jó kormányzati működtetésre, ezért minél többen érték meg azt, amiről én beszélek, annál közelebb kerülünk a közös akarathoz, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy a veszteségekből kilábalva győztesekké váljunk és közösen jó dolgokat hozzunk létre

- hangzott el a kormányfő legfrissebb vidóejában. 



 

