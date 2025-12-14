Orbán Viktor betekintést engedett a kulisszák mögé - Videó
Orbán Viktor megmutatta a mohácsi Háborúellenes Gyűlés legkisebb résztvevőit. Íme Orbán Viktor rendkívüli videója.
Orbán Viktor egy Facebook-videó segítségével nyújtott betekintést a mohácsi Háborúellenes Gyűlés kulisszái mögé.
Lessetek be a kulisszák mögé, ahol a mohácsi háborúellenes gyűlés legkisebb résztvevőit is megismerhetitek!
- írta bejegyzésében a miniszterelnök.
Íme Orbán Viktor videója:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre