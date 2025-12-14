RETRO RÁDIÓ

Így néz ki Orbán Viktor adventi koszorúja - Fotó

Kellemes adventet kívánt a magyar kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 19:28
Advent 2025-ben november 30-án kezdődött, ami egybeesett András napjával. Az első adventi vasárnap november 30-ra esett, míg a negyedik vasárnap december 21-én lesz. Advent a karácsonyt megelőző várakozási időszak, amely december 24-én ér véget.

Advent harmadik vasárnapjáról, vagyis az ezüst vasárnapról Orbán Viktor is megemlékezett. Megható posztban kívánt mindenkinek boldog adventi időszakot, majd egy fotóval azt is megmutatta, hogy néz ki az adventi koszorúja. 

