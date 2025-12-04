Orbán Viktor bejelentette: Zsákban az új bérmegállapodás
Különleges fotókkal jelentkezett a miniszterelnök.
Mint arról a Metropol is beszámolt, a délelőtt aláírták a jövőévi bérmegállapodást, aminek értelmében a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik majd.
Orbán Viktor: Zsákban az új bérmegállapodás
A kormányfő az aláírásról egy fotósorozatot tett közzé a közösségi oldalán, amelyben megmutatta a legjobb fotókat az eseményról.
Zsákban az új bérmegállapodás
- A minimálbért 11 százalékkal emeljük, 322 800 forint lesz havonta,
- a garantált bérminimumot 7 százalékkal emeljük, 373 200 forint lesz havonta
- foglalta össze a miniszterelnök posztjában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre