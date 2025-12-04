RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor bejelentette: Zsákban az új bérmegállapodás

Különleges fotókkal jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
bérmegállapodás Orbán Viktor aláírás minimálbér

Mint arról a Metropol is beszámolt, a délelőtt aláírták a jövőévi bérmegállapodást, aminek értelmében a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik majd.

ROLEK Ferenc; PERLUSZ László; MÉSZÁROS Melinda; ORBÁN Viktor; ZLATI Róbert; ZS. SZÕKE Zoltán; PALKOVICS Imre
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Zsákban az új bérmegállapodás

A kormányfő az aláírásról egy fotósorozatot tett közzé a közösségi oldalán, amelyben megmutatta a legjobb fotókat az eseményról.

Zsákban az új bérmegállapodás

  • A minimálbért 11 százalékkal emeljük, 322 800 forint lesz havonta,
  • a garantált bérminimumot 7 százalékkal emeljük, 373 200 forint lesz havonta

- foglalta össze a miniszterelnök posztjában.

 

