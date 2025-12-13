Tízezreknek lett könnyebb mától Budapesten - mostantól csak ennyit kell tenniük
December 13-án munkába állt a Budapesti Közlekedési Központ új, 223E jelzésű járata, aminek valószínűleg Pesterzsébeten örülnek a leginkább. A metróbusz kényelmesebb és akár tíz perccel gyorsabb utazási időt kínál ugyanis számukra a belvárosba - ráadásul átszállás nélkül!
A Pesterzsébetről ingázók számára régi álom vált valóra december 13-án, szombaton. Ettől a naptól ugyanis immár közvetlen, gyorsabb és kiszámíthatóbb buszjárat köti össze a dél-pesti városrészt a belvárossal. A Budapesti Közlekedési Központ bevezette a 223E jelzésű metróbuszt, amely nem hagyja cserben az utasokat, ha nem akarnak átszállni a Boráros téren.
Ezen az útvonalon közlekedik az első budapesti metróbusz
Korábban a 223E a Boráros térig közlekedett, de az új útvonal most a Közraktár utcán, a Fővám téren és a Vámház körúton át, egészen a Kálvin térig viszi az utasokat, majd onnan a Ferenc körúton, az Üllői úton és a Boráros téren keresztül indul vissza Pesterzsébet felé.
Ez azt jelenti: nincs több átugrálás metróról buszra vagy fordítva, hanem egészen a belváros szívéig közlekedik a járat, amely így sokaknak akár 10 perccel rövidebb menetidőt biztosít.
A fejlesztés nemcsak a célállomást érinti: a BKK az érintett szakaszon új buszsávot is kialakított a Boráros tér és a Bakáts utca között, valamint komfortosabb megállókat hozott létre a Kálvin téren és a Ferenc körúton.
A 223E emellett bővített üzemidővel és sűrű menetrenddel közlekedik: hétköznapokon reggel 4:30-tól egészen 23:50-ig, csúcsidőben akár 4–6 percenként is elérhetők az indulások, napközben pedig kb. 10 percenként. Ez a gyakoribb járatsűrűség különösen azok számára hozhat könnyebbséget, akik a 3-as vagy 4-es metróhoz szeretnének csatlakozni vagy csak gyorsan a belvárosba utazni.
A BKK célja, hogy az új metróbusz ne csak egy kísérleti megoldás legyen, hanem a későbbiekben hasonló gyorsjáratokkal bővüljön a fővárosi közösségi közlekedés, amivel más külső kerületekből is jelentősen egyszerűbben lehetne elérni a belvárost.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre