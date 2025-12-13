Rémálom a nyaraláson: Egy fiatal nő kómába esett a plasztikai műtétje után

Egy 31 éves anyuka, Chloe Mowday külföldi, családi nyaralása során egy rutin plasztikai beavatkozást követően, hirtelen kómába esett és az életmentő gépekre került. A nyaralás előtt tele voltak tervekkel, hiszen Hongkongban és Szingapúrban tervezték meg útjukat a férjével Josh-sal és a három gyermek közül, a legfiatalabb fiával.

A vietnami szépészeti műtét után a háromgyermekes családanya hirtelen kómába esett / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Az anyuka váratlanul kómába esett a szépészeti beavatkozás után

Az utazás már az első állomásnál félbeszakadt, amikor Mowday Da Nangban, Vietnamban két rutin kozmetikai műtéten esett át, amelyek általában biztonságosak. Az anyuka két egynapos beavatkozást vállalt; egy orrplasztikát, az orra formájának megváltoztatására és egy szemhéjplasztikát, a szemhéjai megjelenésének módosítására. Mindössze egy nappal később azonban teste leállt, és kórházba szállították, családja állítja, egy pillanatra meg is halt. A családtagok beszámolói szerint a műtét után a fiatal nő komolyan betegnek érezte magát.

Egy éjszakát töltött Da Nangban egy klinikán, majd másnap reggel visszavitték a szállodájába. Néhány órával később kezdett rosszul lenni. Furcsán érezte magát, más területeken is fájdalmai voltak a műtéti helyen kívül, bevette az orvosok által felírt gyógyszereket, majd lefeküdt pihenni. Néhány órával később, amikor Josh odament hozzá, nem reagált, majd abbahagyta a légzést, és szerintem ezekben az órákban a szervei gyorsan leálltak

- emlékezett vissza Chloe testvére, Rod.

Azonnal kórházba szállították, ahol a helyi orvosok újraélesztették, és eltávolították a benne lévő gyógyszereket, de a teste továbbra is rosszul reagált, másnap mesterséges kómába helyezték. Rod a helyi médiának elmondta, hogy testvére valószínűleg toxikus sokk szindrómát élt át, ami ritka szövődményt a műtétek után, de ezt az orvosok még nem erősítették meg. A család számára a nyelvi akadály is további nehézséget okoz a kórházban, hiszen nehéz megérteni, mi történt és mit csinálnak a szakemberek.

A vietnami orvosok szerint sokkal jobb esélye lenne a felépülésre, ha visszaszállítanák Ausztráliába - írja az UNILAD.