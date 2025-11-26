Most érkezett: nem azért halt meg a török család, amiért korábban gondolták
A boncolási eredmények egészen más nyomokat tártak fel.
A török család tragédiája teljesen lesokkolta a hatóságokat, akik eleinte ételmérgezés miatt indítottak vizsgálatot, viszont a boncolási eredmények egészen mást mutattak azzal kapcsolatban, hogy 4 fős család halálát mi okozta. A nyomozási folyamatok alatt ágyi poloskák ellen használatos szer nyomokra bukkantak.
A török család nyaralása tragédiába torkollott
A boncolás során a két gyermek és két felnőtt gyomrában nem találtak ételmaradványokat, viszont annál több foszfinra bukkantak. A nemrégiben közzétett, hivatalos jegyzőkönyv szerint a család halálát rovarirtó szer okozta, amelyet a szállodai dolgozók használtak ott, ahol a család is megszállt.
Rovarirtás során gyakran használt foszfin magas dózisban belélegezve, súlyos idegrendszeri és légzőszervi problémákat, valamint szívkárosodást okoz, ami akár halálhoz is vezethet -írja az Origo.
A család tragikus halálát követően többen rosszullétüket jelezték a szállodai időtöltésük alatt, ezért haladéktalanul kiürítették az épületet és több vendéget kórházba szállítottak.
Később derült ki, hogy a család különböző utcai ételeket fogyasztott az Ortaköy nevű, turisták által gyakran látogatott városrészben. Mivel a szülők és két kisgyermekük röviddel a vacsora után hirtelen megbetegedett, így az ételmérgezés gyanúja merült fel.
Bővebb információárt kattints az alábbi videóra!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre