„Nem tudom, mennyi időm van hátra” – Utolsó karácsonyára készül Adrian szerelmével és 4 éves lányával

Vízumproblémák miatt majdnem lemaradt élete utolsó karácsonyáról a családjával egy skót édesapa, aki néhány napja kapta a lesújtó hírt, miszert negyedik stádiumú, gyógyíthatatlan vastagbélrákkal küzd. A 42 éves Adrian O’Grady-t jelenleg egy glasgow-i kórházban kezelik. Azonban a nemzetközi DJ menyasszonya, Yanti, valamint négyéves kislánya, Chloe történetesen Balin élnek. A vízumbürokrácia miatt nem utazhattak az Egyesült Királyságba, hogy mellette lehessenek. Épp ezért a közös karácsony is veszélybe került. Családja már ötször kellett visszamondja repülőjegyeiket. Most azonban úgy néz ki, Adrian szívszorító felhívásának köszönhetően az út, mégis megvalósulhat.

Utolsó karácsonyára készül a családjával. Fotó: Pexels/Element5 – Képünk illusztráció

Utolsó karácsonyára készül a családjával, így történhet meg a találkozás

A menyasszonyom megnézte a kérelem státuszát, és már nem azt mutatta, hogy függőben van. Ez mindent jelent számomra, teljesen odavagyok az örömtől. Rendkívül kimerítő volt érzelmileg, és nagyon megviselt minket. Az elmúlt három hét stressze és lelki traumája óriási volt számomra és a családom számára, és továbbra is választ szeretnék kapni arra, miért kellett ennyit várnunk. Most már csak azt kell eldöntenünk, melyik járattal jön a családom

- közölte Adrian, akinek egy légitársaság, a Singapore Airlines is segített valóra váltani a vágyát.

Adrian, aki DJ AJ O’Grady művésznéven lép fel világszerte az idejét Bali és az Egyesült Királyság között osztja meg, és múlt hónapban tért haza Skóciába. Yanti és Chloe november 20-án csatlakoztak volna hozzá. Egy különleges, hathetes karácsonyi időszakot akartak együtt tölteni, azonban míg Yanti vízumával semmi gond nem volt, Chloe engedélye hetekig váratott magára. Végül pedig közel három hét és öt átfoglalt repülőjegy után sem kapta meg a kislány az engedélyt az Egyesült Királyságba való belépésre. Időközben pedig kiderült, a bélrák áttétet képzett Adrian a tüdejében, és már nem gyógyítható.

Nem tudom, mennyi időm van hátra. Csak azt akarom, hogy a családom itt legyen karácsonyra. Csak azt akarom, hogy a lányom itt legyen, és hogy a Belügyminisztérium végre jóváhagyja a vízumát, hogy velem legyen az utolsó karácsonykor. Ez lesz az egyetlen karácsonya velem az Egyesült Királyságban. Próbálok erős maradni

- közölte azok után, hogy még kezelő kórháza is írt egy érzelmes levelet a Belügyminisztériumnak, hogy segítsenek neki.