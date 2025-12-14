RETRO RÁDIÓ

Karácsony előtt halt meg a világ egyik legfiatalabb influenszere

Tragédia! Családja és rengeteg követője gyászolja a fiatal influenszert, akinek harcát végigkövethették a közösségi médiában.

influenszer rák elhunyt

Elhunyt a 9 éves közösségimédia sztár, Brie Bird – közölte a PEOPLE. A 4. stádiumú rákkal küzdő fiatal influenszer harcát édesanyja segítségével dokumentálta. Brie július elején hospice ellátásra kényszerült.

Elhunyt a fiatal influenszer
Fotó: Pexels

Brielle „Brie” Bird öt éven át tartó betegség után, december 11-én elhunyt. A 9 éves kislány neuroblasztómával, rosszindulatú daganattal küzdött. Családjával "briestrongerthancancer" felhasználónév alatt dokumentálták a kislány életét és rákkal vívott harcát.

Több év szenvedés után elhunyt a fiatal influenszer

Brie-nél 2020-ban diagnosztizálták a rosszindulatú rákot. Akkor Brie édesanyja, Kendra elmondta az Instagram-követőknek, hogy az orvosok egy 8 centiméteres daganatot találtak Brie hasában, valamint azt is, hogy a rák a háta más részeire is átterjedt.

Te voltál a csoda! A földi küldetésed beteljesedett, és a legszentebb kiváltság volt hazakísérni téged

— írta a család a közleményben. A megható sorokat így folytatták:

Embereket vezettél Krisztushoz, megmutattad a világnak, hogy Isten jó, és a fényed a föld minden sarkába eljutott. Örökké szeretünk!

A fiatal közösségi médiasztár családja azt is elmondta, hogy soha nem fogják abbahagyni Brie történetének megosztását.

Kérlek, látogass meg minket gyakran. A hálószobád ajtaja mindig nyitva lesz, és a játszószobában égve hagyjuk a villanyt. Megcsináltad, Brielle, mindent méltósággal csináltál! El sem tudom képzelni azt a hihetetlen viszontlátást, és annyira irigy vagyok; de tudom, hogy egyenesen Jézushoz futottál

 — folytatta a közlemény.

Köszönjük, hogy ennyi ember számára voltál inspiráció

Brie 2025 júliusának elején hospice ellátásba került. Állapotának súlyosságát érzékeltetendő Kendra egy hosszú, érzelmekkel teli bejegyzést írt, amelyben felidézett egy pillanatot, amikor Brie a folyamatos fájdalmai miatt azt kérte, hadd ne kelljen kórházba mennie kezelésre.

Brie életének végén ellátásának szívszorító körülményei ellenére szerettei mindent megtettek azért, hogy az utolsó napjait különlegessé tegyék. Augusztus 7-én meglepetéscsomagot kapott az egyik kedvenc hírességétől, Ariana Grandétól, aki több ajándékot is küldött neki.

 

