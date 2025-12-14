Soha nem ér már véget a köd - tréfát űz belőlünk a decemberi időjárás
Mutatjuk, milyen időjárása számíthatunk.
Továbbra sem szabadulunk a ködös, borult időjárástól, közölte a Köpönyeg. Szerdára ugyan felszökik a hőmérséklet 8 fok köré, de a napsütésre - vagy a szánkózásra kiváló hóesésre - ne számítsunk.
Időjárás jelentés
Vasárnap
Jellemzően borult és párás lesz a levegő, de északkeleten és északnyugaton időnként felszakadozhat a felhőtakaró. Néhol szitálás, kisebb csapadék kialakulhat. A nappali csúcsérték 5 °C körül várható.
Hétfő
Ismét felhős, nyirkos, helyenként ködös időre van esély. Szitálás néhol kialakulhat. A déli szél gyenge marad. Hajnalban 0 és +5 °C, délután 5 °C körüli érték valószínű.
Kedd
A nap nagy részében borult, párás, foltokban ködös lesz az idő, időnként gyenge szitálással. A délkeleti, keleti szél csak helyenként élénkülhet. Marad az 5 fok körüli maximum.
Szerda
Túlnyomóan felhős, több helyen párás, vagy ködös idő körvonalazódik. Szitálás, néha kisebb eső is előfordulhat. Délután 2–8 °C ígérkezik.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre