Soha nem ér már véget a köd - tréfát űz belőlünk a decemberi időjárás

Mutatjuk, milyen időjárása számíthatunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 06:00
Továbbra sem szabadulunk a ködös, borult időjárástól, közölte a Köpönyeg. Szerdára ugyan felszökik a hőmérséklet 8 fok köré, de a napsütésre - vagy a szánkózásra kiváló hóesésre - ne számítsunk.

Továbbra is marad a ködös időjárás
Továbbra is marad a ködös időjárás Fotó: Kuklis István /  Délmagyarország

Időjárás jelentés

Vasárnap

Jellemzően borult és párás lesz a levegő, de északkeleten és északnyugaton időnként felszakadozhat a felhőtakaró. Néhol szitálás, kisebb csapadék kialakulhat. A nappali csúcsérték 5 °C körül várható.

Hétfő

Ismét felhős, nyirkos, helyenként ködös időre van esély. Szitálás néhol kialakulhat. A déli szél gyenge marad. Hajnalban 0 és +5 °C, délután 5 °C körüli érték valószínű.

Kedd

A nap nagy részében borult, párás, foltokban ködös lesz az idő, időnként gyenge szitálással. A délkeleti, keleti szél csak helyenként élénkülhet. Marad az 5 fok körüli maximum.

Szerda

Túlnyomóan felhős, több helyen párás, vagy ködös idő körvonalazódik. Szitálás, néha kisebb eső is előfordulhat. Délután 2–8 °C ígérkezik.

 

