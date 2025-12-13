Szürke, ködös hétvége elé nézünk, itt vannak a részletek

Igaz, hogy tél van, de fehérséget sehol nem lehet majd látni advent ezüst vasárnapján. Legalábbis a meteorológusok nem jósolnak előre havazást. Helyette viszont marad a szürke, ködös idő.

Sűrű ködöt kapunk havazás helyett / Fotó: Freepik

Marad a köd

Szombat: Marad a borús, ködös időjárás. Időnként enyhe szitálás kialakulhat, a légmozgás többnyire jelentéktelen marad. Hajnalban 0 és +6 fok közé hűl a levegő, délután 2–7 fok valószínű.

Vasárnap: Általában továbbra is szürke, párás lesz az idő, csak északnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Gyenge szitálás előfordul. A hőmérséklet ismét +5 fok közelében tetőzik, de a derűsebb tájakon kissé enyhébb lehet a délután.

Hétfő: Borult égbolt és nyirkos levegő jellemzi a napot, helyenként ködszitálással. Időnként átmenetileg vékonyodhat a felhőzet. A maximumok továbbra is 5 fok körül alakulnak - írja a Köpönyeg.

Kedd: Továbbra is túlnyomóan szürke, ködös idő valószínű, néhol szitálással kísérve. Délután 2–7 fok közötti értékekre lehet számítani.