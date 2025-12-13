"Életveszélyes helyzetet teremtett" - Nem hiszed el, mit műveltek egy kocsival Hódmezővásárhelyen

A közúti közlekedés még a gyakorlott, sokat látott autósok számára is tartogat meglepetéseket. Nem egy sofőr kénytelen elhárítani vagy elkerülni nap, mint nap az életveszélyes vagy hajmeresztő helyzeteket. Azonban valószínűleg arra sokan nem is gondolnának, hogy nem csak a közlekedés közben, hanem egy parkoló autó esetében is adódhatnak olyan helyzetek, amikor az ember élete bizony veszélybe kerül. Így történt ez a minap Hódmezővásárhelyen is, ahol egy sofőr csupán leparkolta a kocsiját, ám mire visszaért, azt már életveszélyes állapotban találta.

A hódmezővásárhelyi eset akár tragédiával is végződhetett volna / Fotó: Pexels (illusztráció)

Életveszélyes szórakozás Hódmezővásárhelyen

A gyanútlanul leparkolt kocsi tulajdonosa teljesen ledöbbent, amikor visszatért. Történetesen ugyanis a kerékcsavarokat valaki idő közben meglazította. Az autó így balesetveszélyes állapotba került. A meglazult csavarok miatt ugyanis a kerekek akár életveszélyesen ki is lazulhatnak, vagyis megeshet, hogy a kerék egészen egyszerűen kiesik a helyéről.

A döbbent nő egy helyi csoportban osztotta meg a nem mindennapi tapasztalatait. Mint mondta: nem tudja, hogy egy félbehagyott lopás, esetleg egy viccesnek tűnő, de valójában életveszélyes szórakozás áll a dolog mögött:

Éjszaka a Kaszap utcában parkoló autónkon meglazították a kerékcsavarokat... Nem tudjuk, hogy lopási vagy pusztán "szórakozási" cél vezette az illetőt, de tény, hogy egy életveszélyes helyzetet teremtett

- mesélte az egyik hódmezővásárhelyi csoportban a kétségbeesett nő. Mint mondta, azért osztotta meg a velük történt esetet, hogy figyelmeztesse a környéken az autósokat, nehogy hasonlóan járjanak.

- Legyetek körültekintőek, és indulás előtt ellenőrizzétek az autótokat! Szomorú, hogy ilyen történhet - zárta sorait, hozzáfűzve: az esetből tanultak, és azonnal vásárolnak egy akkumlátoros fedélzeti kamerát.

Lapunk úgy tudja, nem kizárt, hogy lopási szándék állhatott a dolgok mögött. A környéken ugyanis mostanság több kocsit is megpróbáltak feltörni, vagy éppen az alkatrészeket ellopni.