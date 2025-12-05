Megint bekövetkezett: gázolt a vonat Magyarországon, nagy a baj

Súlyos baleset történt Kisvárdán: elgázolt egy embert a Záhonyból Püspökladányra tartó vonat, miközben behaladt a kisvárdai állomásra.

Az utasok egy része elhagyta a szerelvényt és egyénileg oldják meg a továbbutazást. Az esethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották - közölte a katasztrófavédelem.